I Fantastici Quattro; Gli inizi, il ruolo di John Malkovich tagliato dal film? La preoccupazione dei fan

I fan dei Fantastici Quattro sono piuttosto allarmati dalle ultime voci che vorrebbero John Malkovich clamorosamente escluso dal montaggio finale del film diretto da Matt Shakman.

La verità la scopriremo tra poche settimane, quando il lungometraggio con Pedro Pascal & co. verrà distribuito nelle sale cinematografiche. Ma come mai si è diffusa questa voce su John Malkovich?

John Malkovich escluso dl montaggio finale dei Fantastici Quattro?

Il mese scorso AMC Theatres aveva indicato che I Fantastici Quattro - Gli inizi, avrebbe avuto una durata di circa 2 ore e 10 minuti, ma ora l'informazione è stata aggiornata ad 1 ora e 55 minuti.

Secondo alcuni, a questo punto, diverse scene sarebbero state tagliate e non sarebbe una decisione così rara, visto che capita spesso per quanto riguarda i blockbuster.

Ad insospettire i fan è stata l'esclusione del nome di John Malkovich tra i protagonisti del film nella pagina ufficiale Disney dedicata al film MCU.

I dubbi sulla presenza o meno di John Malkovich nel film sui Fantastici Quattro

Tuttavia, il nome di Malkovich figura ancora tra quelli della pagina ufficiale Marvel relativa al film di Matt Shakman. Ecco la sinossi del film:"Ambientato in un vivace mondo rétro-futuristico ispirato agli anni '60, The Fantastic Four: First Steps introduce la Prima Famiglia della Marvel - Reed Richards/Mister Fantastic, Sue Storm/Donna Invisibile, Johnny Storm/Torcia Umana e Ben Grimm/La Cosa - mentre affrontano la loro sfida più ardua di sempre".

Il cast principale del nuovo film include Pedro Pascal nel ruolo di Reed Richards/Mr. Fantastic, Vanessa Kirby nel ruolo di Sue Storm/Donna Invisibile, Ebon Moss-Bachrach nel ruolo di Ben Grimm/la Cosa e Joseph Quinn nei panni di Johnny Storm/Torcia Umana.