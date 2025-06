I Fantastici 4, Pedro Pascal rivela: "Ho avuto grandi difficoltà con l'accento tipico degli anni '60"

Nel prossimo film su I Fantastici 4, Pedro Pascal, che interpreta Reed Richards, durante le riprese ha ricevuto un richiamo da Marvel Studios, che gli ha chiesto di ridimensionare il suo stile "teatrale" ispirato agli anni '60. L'attore aveva adottato un accento da vecchio cinema hollywoodiano che, pur affascinante, risultava poco adatto a un universo condiviso con gli Avengers contemporanei.

Pedro Pascal, Mister Fantastic con un accento "troppo" fantastico

Sulle ali del successo di The Mandalorian e The Last of Us, Pedro Pascal è pronto a calarsi nei panni elastici - e non solo metaforicamente - di Reed Richards/Mister Fantastic in I Fantastici 4: Gli Inizi, il reboot Marvel che debutterà nelle sale il 25 luglio 2025. Ma a quanto pare, durante le riprese, il suo entusiasmo per l'estetica anni Sessanta ha superato di gran lunga le aspettative dello studio. "Continuavano a tirarmi indietro da questo modo di parlare da metà Atlantico, molto anni '60," ha raccontato l'attore in un'intervista a Vanity Fair. "Avevamo anche un coach per i dialetti che ci guidava verso quel tipo di parlata. Io l'ho assimilata talmente bene che mi hanno dovuto prendere da parte e dire: 'Ehm, potresti parlare un po' più come te stesso?'"

Il cast de I Fantastici 4

Un'interpretazione affascinata dall'epoca dorata del cinema classico, ma giudicata troppo marcata per integrarsi armoniosamente con il presente dell'MCU, che si prepara a incrociare i Fantastici Quattro con i Vendicatori di Avengers: Doomsday e, probabilmente, di Secret Wars. Pascal stesso ha sottolineato come per lui fosse "qualcosa in cui immergersi, perché è diverso da tutto ciò che abbiamo visto finora". Ma in un universo cinematografico che si muove verso una coesione temporale e tonale sempre più stretta, l'esperimento linguistico ha trovato un limite. L'idea, infatti, è che dopo Secret Wars non si parlerà più di multiversi separati, ma di un'unica realtà condivisa tra Avengers, X-Men e Spider-Man.

L'universo di I Fantastici 4: Gli Inizi si muove tra atmosfere retrò-futuristiche e tensioni cosmiche. Pedro Pascal sarà affiancato da Vanessa Kirby nel ruolo di Sue Storm, Joseph Quinn come Johnny Storm e Ebon Moss-Bachrach nei panni dell'iconico Ben Grimm/The Thing. A minacciarli sarà Galactus, divinità spaziale assetata di mondi, interpretato da Ralph Ineson, accompagnato da una Silver Surfer al femminile, incarnata da Julia Garner.

Insomma, tra look vintage, richiami teatrali e super minacce galattiche, i nuovi Fantastici Quattro si preparano a fare il loro debutto nel MCU con un equilibrio delicato tra nostalgia e necessità di contemporaneità. Anche a costo di parlare un po' meno come se fossimo a Broadway.