Eternals, la regista spiega il flop Marvel: "Non avevamo limiti e questo è stato pericoloso"

Chloé Zhao ha cercato di analizzare cosa è andato storto durante la produzione del film dei Marvel Studios, rivelatosi un insuccesso al botteghino

Prima dell'uscita di Eternals nel 2021, c'era grande fermento intorno al film Marvel. Era diretto dalla vincitrice dell'Oscar Chloé Zhao e sembrava destinato ad aggiungere un nuovo team di supereroi al MCU, ancora più ricco di star rispetto a The Avengers.

Invece, è diventato il primo film flop dei Marvel Studios. Tra questo e il fatto che è uscito negli ultimi mesi della pandemia, il blockbuster ha faticato a lasciare il segno al botteghino, incassando solo 402 milioni di dollari in tutto il mondo.

Sebbene sia innegabile che fosse un po' troppo affollato di personaggi, c'erano molti aspetti di Eternals che funzionavano. Tuttavia, a distanza di quattro anni, i Marvel Studios non hanno ancora annunciato alcun piano per risolvere il cliffhanger del film o per riprendere in qualche modo questi personaggi.

Eternals: Richard Madden e Gemma Chan in un momento intimo

Eternals, che cosa è andato storto secondo Chloé Zhao

La regista sta ora promuovendo il suo prossimo film, Hamlet, che immagina la devastante storia d'amore tra William e Agnes Shakespeare. In un'intervista a Vanity Fair, ha rivelato come il lavoro su Eternals l'abbia preparata per il progetto... e cosa ha imparato dalla sua esperienza con l'MCU.

"Eternals mi ha preparata per Hamnet perché si tratta sempre di world-building", ha spiegato la regista. "Prima di allora, avevo realizzato solo film ambientati nel mondo reale. Ho anche imparato cosa fare e cosa non fare, cosa è realistico e cosa non lo è".

Parlando delle ragioni dell'insuccesso, Zhao ha continuato: "Eternals aveva a disposizione una quantità illimitata di denaro e risorse. Qui invece abbiamo solo un angolo di strada che possiamo permetterci, per sostituire Stratford. Eternals non aveva molte limitazioni, e questo in realtà è piuttosto pericoloso. Poiché abbiamo solo quell'angolo di strada [in Hamnet], improvvisamente tutto ha un significato".

The Marvels: una foto di Brie Larson e Iman Vellani

Le similitudini con il flop di The Marvels

Resta da vedere se sentiremo ancora Zhao parlare dell'insuccesso di Eternals. Tuttavia, la sua collega regista, Nia DaCosta, ha recentemente rivelato cosa è andato storto nel sequel di Captain Marvel, citando "la mancanza di una sceneggiatura davvero solida".

"Realizzare il sequel di 28 Years Later è stata una delle migliori esperienze cinematografiche che abbia mai avuto. Uno dei problemi che ho avuto con Candyman e The Marvels è stata la mancanza di una sceneggiatura davvero solida, che finisce sempre per compromettere l'intero processo. Ma quando Alex Garland ti consegna una sceneggiatura, pensi: 'È fantastica'. Non c'è davvero bisogno di cambiarla, anche se io l'ho fatto, chiedendo semplicemente più infetti. È stato il mio grande contributo".