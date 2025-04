Yellowstone: la spiegazione dell'albero genealogico della famiglia Dutton

Tutto è cominciato con il successo - strepitoso - di Yellowstone. Poi i lavori sul mosaico della famiglia Dutton, inaugurati nel 2018 da Taylor Sheridan (e John Linson), hanno aggiunto, mano a mano, importanti tessere che, in maniera sorprendente per certi versi, sono andate ad allargare l'albero genealogico della famiglia Dutton. Spesso generando più dubbi (e confusione, perché no) negli spettatori.

Kevin Costner è John Dutton III in Yellowstone

Con la serie antologica 1883 prima e con la stagione 1 di 1923 poi, risultava sostanzialmente impossibile per i fan capire chi fossero gli antenati diretti del John Dutton III di Kevin Costner in Yellowstone. Nel finale della serie madre, con lo struggente voice over della Elsa Dutton di Isabel May, scoprivamo che, effettivamente, la sua famiglia è stata proprietaria della vallata per sette generazioni. La promessa, non scritta, che suo padre James Dutton (Tim McGraw) aveva fatto al tempo al capo della tribù dei crow Spotted Eagle (Graham Greene) viene mantenuta da Beth (Kelly Reilly) e Kayce Dutton (Luke Grimes) che, per impedire alla Market Equities d'impossessarsi dello Yellowstone ranch e trasformare l'area in una zona altamente turistica e urbanizzata, la restituiscono alle tribù native di Broken Rock e al presidente della loro confederazione, Thomas Rainwater (Gil Birmingham).

In epilogo molto riuscito che donava a Yellowstone una chiusura che rappresentava la proverbiale quadratura del cerchio con 1883... ma che non forniva informazioni chiarificatrici su delle ramificazioni familiari che risultavano comunque complicate da collegare a uno specifico tronco. Il finale della seconda stagione di 1923 ha però sgombrato ogni dubbio: il padre di John Dutton III è il figlio nato prematuro di Spencer (Brandon Sklenar) e Alexandra Dutton (Julia Schlaepfer).

Ma visto che Taylor Sheridan è un'abile affabulatore che sa come instillare curiosità in chi guarda e, allo stesso tempo, come spalancare di fronte a sé nuovi percorsi narrativi da esplorare, non si è limitato a ciò. Perché nell'ultima puntata di 1923 veniamo a sapere che in aggiunta a John Dutton II e al figlio del compianto Jack Dutton (Darrenn Mann) ed Elizabeth Stratford (Michelle Randolph), c'è anche un secondo figlio di Spencer Dutton, avuto dalla donna con cui ha avuto una relazione, senza risposarsi, dopo la morte di Alexandra. Aggiungete pure due rami all'albero. Ma non temete: c'è qua Movieplayer pronto a fare un po' di manutenzione del verde chiarendo un po' di punti sulla genealogia dei Dutton.

James e Margaret Dutton

I Dutton nella serie prequel 1883

Sono interpretati da Tim McGraw e Faith Hill in 1883 e sono, sostanzialmente, i patriarchi originali della famiglia Dutton. La loro tribolata traversata delle grandi pianure era inizialmente destinata a finire in Oregon, ma, alla fine, si stabiliscono in Montana inaugurando l'era dello Yellowstone ranch. Nella serie, li vediamo avere due figli, John ed Elsa (Isabel May), che muore nell'ultima puntata (ritornando come voce narrante sia in 1923 che nell'epilogo di Yellowstone). Spencer Dutton non viene mostrato nella serie: nasce dopo gli eventi narrati in questa. James Dutton ha una sorella, Claire (Dawn Olivieri, attrice poi apparsa anche in Yellowstone nei panni della perfida Sarah Atwood) che muore suicida nelle battute iniziali della serie, e un fratello, Jacob (Harrison Ford in 1923).

Jacob e Cara Dutton

Jacob e Cara Dutton in 1923

In una vera e propria reunion di Mosquito Coast di Peter Weir, sono i leggendari Harrison Ford ed Helen Mirren a impersonare questi due personaggi. Nel prologo di 1923, la voce narrante di Elsa Dutton racconta che i suoi genitori sono passati a miglior vita dopo gli eventi di 1883. Prima James e poi Margareth. La donna era comunque riuscita ad avvisare il fratello di suo marito, Jacob, che si trasferisce poi in Montana insieme alla moglie Cara. Non hanno figli propri, ma cresceranno i nipoti, John e Spencer Dutton, come se fossero figli loro.

John Dutton I, Emma Dutton e Jack Dutton

John Dutton I in 1923

Per un po' si è ipotizzato che fossero John (James Minchin) ed Emma Dutton (Marley Shelton) gli antenati diretti del personaggio di Kevin Costner, ma nella seconda stagione di 1923 abbiamo scoperto che non è così. John muore nella prima stagione di 1923 per colpa di Banner Creighton (Jerome Flynn) mentre suo figlio Jack (Darrenn Mann) lo "raggiungerà" nella penultima puntata della stagione 2 di 1923, ucciso per mano di Clyde (Brian Konowal). Jack però stava per diventare papà: sua moglie Elizabeth Stratford (Michelle Randolph) è, difatti, incinta. Dopo la morte del marito, Elizabeth lascia lo Yellowstone ranch per spostarsi a Boston. Dove pertanto nascerà un Dutton che potrebbe portare avanti il nome di famiglia anche da quelle parti.

Spencer e Alexandra Dutton

Spencer e Alexandra Dutton in 1923

Il più piccolo dei figli di James e Margaret Dutton è, quindi, il padre di John Dutton II, nato prematuro (ma con una pelle decisamente molto dura) da Alexandra Dutton (Julia Schlaepfer). La donna muore poche ore dopo aver dato alla luce il piccolo: nella sua odissea per raggiungere il Montana, ha subito i pesantissimi danni dell'ipotermia. Ma l'uomo ha anche un secondo figlio dalla misteriosa donna con cui ha una relazione, senza mai sposarla, dopo Alexandra. A dircelo è la voce narrante di sua sorella Elsa nel finale di 1923. È altamente probabile che ritroveremo sia Spencer che suo figlio John Dutton II (che abbiamo avuto modo di conoscere anziano in un flashback di Yellowstone) nella nuova serie prequel in arrivo, 1944. Che, forse, ci darà anche qualche informazione in più sull'altro figlio di Spencer.

John Dutton III e i suoi figli

Ed eccoci arrivati a Yellowstone e all'iconico personaggio di Kevin Costner. Che rimane tragicamente vedovo dopo che sua moglie Evelyn è morta per un incidente a cavallo. È lui il patriarca del ranch fino alla sua scomparsa nella quinta stagione. Ha quattro figli: Lee (che muore nella prima stagione di Yellowstone, è interpretato da Dave Annable), Beth (Kelly Reilly), Kayce (Luke Grimes) e Jamie (che è stato adottato, interpretato da Wes Bentley).

John Dutton III il patriarca di Yellowstone

Lee non aveva figli, così come Beth, che non può averli per via di una brutta faccenda avvenuta quando era adolescente. Tuttavia insieme al suo compagno Rip Wheeler (Cole Hauser) ha sostanzialmente adottato il giovane cowboy Carter (Finn Little). Alla fine di Yellowstone, non è chiaro se il ragazzo partirà con i due verso la loro nuova casa, situata sempre in Montana. Luke e Monica Dutton (Kelsey Asbille) hanno un figlio, Tate. Che sembra seriamente intenzionato a lavorare con il padre al nuovo (e minuscolo, se comparato a quello di prima) ranch di famiglia. Ma anche Jaimie, complice dell'uccisione di John Dutton e per questo eliminato da sua sorella Beth, ha un figlio (jamie Jr.) avuto da Christina (Katherine Cunningham) di cui non sappiamo al momento nulla.