Avengers: Doomsday, Pedro Pascal e il rapporto con Doom: "Ognuno è responsabile delle proprie scelte"

Pedro Pascal parla del legame tra Reed Richards e il Dottor Destino in Avengers: Doomsday, spiegando come Mr. Fantastic interagisca e concepisca la trasformazione del personaggio di Victor Von Doom.

Il debutto del Dottor Destino nel Marvel Cinematic Universe porterà inevitabilmente al confronto con il suo storico rivale, Reed Richards. Durante il San Diego Comic-Con 2026, Pedro Pascal ha raccontato come il leader dei Fantastici Quattro vivrà il rapporto con il personaggio interpretato da Robert Downey Jr. in Avengers: Doomsday.

"Gli intellettuali sanno che ognuno è responsabile di sé stesso"

Intervistato insieme al resto del cast da Entertainment Weekly, Pedro Pascal ha chiarito che Reed Richards non ritiene di avere alcuna responsabilità per le azioni di Victor Von Doom. "Gli intellettuali capiscono che ognuno è responsabile di sé stesso."

Avengers: Doomsday, un'immagine del trailer

L'attore ha spiegato che il suo personaggio osserva Doom esclusivamente attraverso il loro rapporto personale, senza lasciarsi influenzare dalla prospettiva dello spettatore. "Il mondo in cui viviamo, e il modo in cui lo comprendo attraverso Reed, è strettamente legato al rapporto che lui ha con Doom. Esiste una grande differenza tra il contesto che noi spettatori conosciamo, con tutti i collegamenti del Marvel Cinematic Universe, e ciò che Reed vive realmente."

Pascal ha quindi aggiunto: "Per me è molto facile concentrarmi esclusivamente sul punto di vista del personaggio quando si rapporta a qualcuno come Victor Von Doom."

La risposta particolarmente articolata di Pascal ha divertito Robert Downey Jr., seduto accanto a lui durante l'intervista. Con il suo consueto sarcasmo, l'attore ha scherzato: "Stavi quasi facendo ostruzionismo parlamentare... vuoi riprovare?"

Robert Downey Jr.: "Doom è l'opposto di Tony Stark"

Il materiale esclusivo mostrato durante il panel Marvel al Comic-Con ha confermato che il Dottor Destino proviene dalla Terra-828, lo stesso universo dei Fantastici Quattro. Le immagini suggeriscono inoltre che Sue Storm, interpretata da Vanessa Kirby, conosca molto bene il passato di Victor Von Doom.

Locandina di Avengers: Doomsday

Nel filmato è proprio Sue a raccontare: "È sempre stato la persona più intelligente di qualsiasi mondo... ma un tempo era diverso. Era gentile, premuroso... Tutto ciò che amava gli è stato portato via. Sapevo che si era smarrito, ma non avevo capito quanto fosse distrutto."

Le sue parole sembrano anticipare una versione del personaggio molto più tragica e complessa rispetto ai precedenti adattamenti cinematografici.

Nel corso della stessa intervista, Robert Downey Jr. ha messo a confronto il nuovo personaggio con Tony Stark, il supereroe che ha interpretato per oltre un decennio nel MCU. "Entrambi condividono l'aspetto scientifico e sono considerati uomini di straordinaria intelligenza. Ma Tony ha trasformato il suo trauma in qualcosa che lo ha reso un eroe. Doom rappresenta l'esatto contrario. Ed è proprio questo che costringe tutti questi personaggi a unire le forze per affrontarlo. È stato bellissimo assistere a tutto questo."

Le dichiarazioni di Pascal e Downey confermano che Avengers: Doomsday non punterà soltanto sullo spettacolo del crossover, ma anche sul complesso rapporto tra Reed Richards e Victor Von Doom, da sempre una delle rivalità più iconiche dell'universo Marvel.