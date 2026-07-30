Ian McKellen scopre sul set di Avengers: Doomsday il nuovo Captain America: "Te lo meriti"

Anthony Mackie ha condiviso un emozionante momento vissuto sul set di Avengers: Doomsday. Ian McKellen gli ha rivolto parole di stima e incoraggiamento, dopo aver scoperto direttamente sul set che l'attore interpreta il nuovo Captain America.

L'incontro tra Anthony Mackie e Ian McKellen

Ospite di IMDb, Mackie ha ricordato il primo scambio di battute con la leggenda del cinema britannico sul set del nuovo kolossal Marvel. "Mi avvicino a Ian McKellen e lui mi dice: "Ciao, ragazzo". Io gli rispondo: "Sir Ian McKellen, è incredibile. È un onore lavorare con lei"." A quel punto McKellen gli avrebbe chiesto quale fosse il suo ruolo nel film. "Mi ha chiesto: "Che cosa fai nel film?". E io gli ho risposto: "Sono Captain America"."

Ian McKellen sul set

La risposta dell'interprete di Magneto ha colpito profondamente Mackie. "Lui mi ha detto: "Meraviglioso... e te lo meriti". Grazie, Sir Ian. Grazie davvero." Un complimento semplice, ma particolarmente significativo per Mackie, che con Captain America: Brave New World ha raccolto definitivamente l'eredità di Steve Rogers, diventando il nuovo simbolo del Marvel Cinematic Universe.

Avengers: Doomsday sarà uno dei crossover più ambiziosi mai realizzati dai Marvel Studios e segnerà il ritorno di numerosi interpreti storici degli X-Men. Oltre a Ian McKellen nei panni di Magneto, torneranno infatti anche Patrick Stewart, James Marsden, Alan Cumming, Kelsey Grammer e Rebecca Romijn.

Sul fronte del Marvel Cinematic Universe saranno invece presenti, tra gli altri, Anthony Mackie, Chris Hemsworth, Sebastian Stan, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Letitia Wright, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Simu Liu ed Ebon Moss-Bachrach.

A guidare il cast ci sarà inoltre Robert Downey Jr., che interpreterà Doctor Doom dopo aver lasciato il ruolo di Tony Stark.

McKellen e il curioso aneddoto su Magneto

Nei giorni scorsi Ian McKellen aveva già raccontato un divertente retroscena legato alle riprese del film. Durante una scena d'azione, i fratelli Russo gli avrebbero chiesto di mostrare ancora più rabbia mentre Magneto utilizzava i suoi poteri. "Mi hanno detto di sembrare come se odiassi davvero quello che stavo distruggendo."

Ian McKellen nei panni di Magneto

Per trovare la giusta intensità, l'attore ha immaginato di abbattere Mar-a-Lago, la residenza in Florida di Donald Trump. "Così sono rimasto lì e ho urlato: "Mar-a-Lago!"."

Diretto dai fratelli Russo, Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 18 dicembre e riunirà gli Avengers, gli X-Men e i Fantastici Quattro in uno degli eventi cinematografici più attesi dell'universo Marvel.