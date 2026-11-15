VisionQuest, e ora? Chi sono e dove potrebbero andare questi personaggi nel MCU

VisionQuest si è concluso all'ottavo episodio, mettendo un punto alla trilogia di WandaVision cominciata nel 2021 insieme alla frangia televisiva Marvel Studios, chiamata appunto Marvel Television. Ironicamente, per il momento VisionQuest resta l'ultima serie live action inedita - escludendo la terza e ultima stagione di Daredevil: Rinascita in uscita l'anno prossimo - in lavorazione fino a probabilmente dopo Avengers: Secret Wars.

VisionQuest: una scena della serie Marvel

Insomma, VisionQuest ha chiuso un'era, e lo ha fatto in grande stile, non solo sviluppando personaggi che abbiamo imparato a conoscere e amare al cinema e in TV, ma anche introducendone di nuovi che avranno un impatto sul Marvel Cinematic Universe già a partire da Avengers: Doomsday il prossimo mese. Facciamo quindi il punto della situazione: chi è entrato in scena o è tornato in VisionQuest? Quando lo rivedremo? Cosa ci suggeriscono le sue controparti a fumetti che lo hanno ispirato?

Visione, Tommy e Billy

VisionQuest: una scena della serie Marvel

Cominciamo dalla "famiglia Visione" che finalmente si è ricongiunta nell'ultimo episodio. Visione ha finalmente accettato se stesso e i suoi ricordi, venendo a patti con la morte di Wanda, ed è tornato quello di un tempo: la serie di Terry Matalas ha giocato molto sulla sua crisi di identità, rivelando che questo Visione, ricostruito dallo SWORD, ha sempre posseduto i ricordi del Visione originale, solo che li respingeva per non affrontare la perdita della sua famiglia. Ora sfoggia un costume nuovo e le sue capacità originali, pur senza Gemma delle Mente.

Joe Locke nell'episodio 5 di Agatha All Along

Quanto a Tommy e Billy Maximoff, rinati nei corpi morenti di Thomas Shepherd e William Kaplan, sappiamo che entrambi stanno ancora imparando a usare i loro poteri. Tommy è super veloce e può "fasare" come suo padre, mentre Billy possiede poteri telepatici e sta imparando a usare la magia con il tutorato del fantasma di Agatha Harkness (ovviamente è con lei che parla quando dice di non riuscire ancora ad aprire dei portali di teletrasporto). Nei fumetti, Tommy e Billy sono due giovani Avengers consolidati con i nomi in codice Speed e Wiccan: torneremo su di loro tra qualche riga.

.

Paladino e Lisa

Paladino, uno dei nuovi personaggi di VisionQuest

VisionQuest introduce nel MCU due nuovi personaggi. Paladino è un cacciatore di taglie, vero nome Paul Denning, che è sparito per cinque anni durante il Blip. Esperto in diverse tecniche di combattimento, Paladino possiede attrezzature e reperti di altissimo livello (come, per esempio, la punta della lancia di Corvus che ha trafitto Visione in Avengers: Infinity War). Creato nel 1950 da Jim Shooter e Carmine Infantino per una storia di Daredevil, il Paladino a fumetti si è schierato con e contro i supereroi in diverse occasioni.

Lisa Molinari è conosciuta anche come Coat of Arms nei fumetti Marvel

Lisa Molinari, l'interesse sentimentale di Tommy in VisionQuest, nei fumetti è stata creata nel 2009 da Paul Cornell e Mark Brooks per il primo numero di Dark Reign: Young Avengers #1, nel quale fonda la squadra dei Young Masters. Avventuriera e artista dal passato turbolento, Lisa indossa il cappotto di Tiboro, un manufatto che le conferisce vari poteri, tra i quali spiccano delle braccia aggiuntive, assumendo il nome in codice Coat of Arms. Nella serie TV, questa capacità diventa tecnologica e Lisa la assume dopo essere stata infettata dalle nanomacchine di Jocasta. Inoltre, in VisionQuest, è un'esperta borseggiatrice, ma come nei fumetti ha conosciuto Tommy in riformatorio.

Alla fine di VisionQuest, Paladino e Lisa entrano in affari insieme: lei indossa un costume molto simile a quello dei fumetti e diventa l'assistente di Paladino, insieme alle ex IA di Stark, in particolare EDITH. Li rivedremo in futuro? Difficile, ma possibile: sarebbero sicuramente d'aiuto agli Avengers, magari ai giovani che stanno pian piano entrando in scena.

Ultron e Jocasta

VisionQuest: una scena della serie Marvel

Non c'è molto da dire su Ultron, personaggio che ormai conosciamo bene nel MCU e che affronta egli stesso un percorso di crescita durante gli otto episodi di VisionQuest: nella serie TV scopriamo a chi è veramente ispirato il suo aspetto, ovvero a Virgil Horton, il nipote di Phineas Horton, creatore del primo Uomo Sintetico (JIM) e, quindi, padre della tecnologia IA nel MCU. Alla fine della serie, dopo aver ucciso Virgil, Ultron ripensa ai suoi propositi di vendetta e sembra autodistruggersi insieme alle nanomacchine di Jocasta.

Jocasta non è solo una Ultron in gonnella.

Considerate che Jocasta ha una storia un po' diversa nei fumetti. Nella serie TV, è un sintezoide che Virgil ha costruito di nascosto, usando la tecnologia di Visione e dello SWORD, e nel quale ha riversato la coscienza digitalizzata della neuroscienziata Josephine Carrington, la moglie morta anni prima di tumore. Anch'essa inconsapevole della propria vera identità, Jocasta diventa una pericolosa assassina e resta affascinata da Ultron. Nei fumetti, è proprio Ultron a costruire Jocasta per avere una compagna, ma lei si ribella praticamente subito contro di lui, aiutando gli Avengers a sconfiggerlo: per questo motivo, diventa anch'essa una Avenger.

Negli ultimissimi secondi di VisionQuest scopriamo che Ultron è ancora vivo - e che Visione lo sa - ma che ha anche salvato un backup di Jocasta. Significa che lo rivedremo in futuro... ma da alleato o nemico? E che ruolo potrebbe avere Jocasta, ora che la storia potrebbe allinearsi a quella dei fumetti?

E alla fine arriva Wanda

Il ritorno di Wanda nella scena post credits di VisionQuest.

La clamorosa scena dopo i titoli di coda ci fa intravedere Doctor Doom (il Dottor Destino, se preferite la nomea italiana storica) che solleva i detriti del tempio sul monte Wundagore e risveglia Wanda Maximoff, che credevamo defunta alla fine di Doctor Strange nel Multiverso della Follia. "Scarlet Witch, destati" dice Doom. "I tuoi poteri diventeranno i miei". Wanda apre gli occhi, stacco su nero. Ora bisogna capire se Wanda era effettivamente morta e Doom l'ha resuscitata, se era solo svenuta e Doom l'ha salvata o se i poteri di Scarlet Witch l'hanno protetta dal crollo della montagna.

Doom nella scena post credits di VisionQuest.

Inoltre, Wanda non è la prima eroina di cui Doom sembra appropriarsi. In una delle scene aggiunte a Avengers: Endgame Extra - ora in streaming su Disney+ - sentiamo Doom rapire Bruce Banner, in isolamento dopo essersi trasformato in Hulk alla fine di Spider-Man: Brand New Day. Dunque Doom starebbe già girando da un po' per il Marvel Cinematic Universe, prendendo in custodia alcuni personaggi per usarne i poteri. Questa rivelazione rafforzerebbe l'ipotesi che i personaggi mascherati che lo circondano nei poster promozionali di Avengers: Doomsday. La strega in rosso mascherata potrebbe essere Wanda, mentre l'uomo mascherato potrebbe essere Banner.

I costumi delle streghe mascherate di Doom.

Qualcuno ipotizza che invece sia Strange, e che una delle altre due streghe sia Clea (la donna misteriosa, interpretata da Charlize Theron, che parte insieme a lui nella scena dopo i titoli di coda di Doctor Strange nel multiverso della follia). Chi sia l'ultima strega in verde è tutto da vedere: Sylphie, forse? In ogni caso, nel giro di pochi film e serie TV i Marvel Studios hanno consolidato il personaggio di Doom come una minaccia concreta, che sta radunando poteri eccezionali: con la stregoneria di Wanda potrebbe effettivamente riscrivere la realtà stessa.

La crociata dei bambini, la serie a fumetti

La scoperta che Doom ha preso Wanda ci fa pensare che, dopo VisionQuest, i Marvel Studios stiano adattando contemporaneamente due storie a fumetti leggendarie: non solo Secret Wars di Jonathan Hickman, ma anche La crociata dei bambini di Allan Heinberg. In questa storia del 2010, Billy e Tommy radunano altri supereroi giovani come loro - che includono Cassie Lang, Kate Bishop e Eli Bradley, tutti personaggi già comparsi nel MCU - per cercare Wanda, scomparsa alla fine di un'altra saga a fumetti (House of M). La ritroveranno in Latveria, senza ricordi e promessa sposa al Dottor Destino che, ben sapendo chi sia, la sta manipolando per impadronirsi dei suoi poteri.

Alla fine de La crociata dei bambini, Avengers e X-Men si scontrano con Doom per salvare Wanda e impedirgli di conquistare il mondo: un intreccio che si incastrerebbe benissimo con Doomsday e Secret Wars. Stiamo quindi per vedere emergere una nuova formazione di Avengers nel MCU? Ritroveremo Visione e i suoi figli nei prossimi film? Il 16 dicembre tutto sarà rivelato. O quasi.