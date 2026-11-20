L'attore di Captain America torna sulla battuta che aveva alimentato le indiscrezioni sulla presenza di Visione nel prossimo crossover Marvel: ha raccontato di aver raggiunto Bettany in golf cart mentre giravano in studi vicini, ma la sua spiegazione lascia ancora qualche dubbio.

Anthony Mackie ha rischiato di anticipare una sorpresa di Avengers: Doomsday. La scorsa settimana, una sua dichiarazione a Entertainment Tonight aveva acceso le speculazioni sul possibile ritorno di Visione nel film diretto dai fratelli Russo. Parlando dell'atmosfera sul set, che aveva paragonato a quella di un campo estivo, l'attore aveva raccontato con entusiasmo di aver trascorso del tempo con Paul Bettany, interprete del personaggio. Una frase apparentemente innocua, se non fosse che la presenza di Visione nel prossimo capitolo degli Avengers non è mai stata confermata ufficialmente. Tanto è bastato perché i fan iniziassero a chiedersi se Mackie avesse involontariamente rivelato qualcosa che Marvel avrebbe preferito mantenere segreto.

Anthony Mackie spiega perché ha incontrato Paul Bettany sul set

A riportare la questione davanti alle telecamere è stato Jimmy Fallon, che ha ospitato Anthony Mackie al Tonight Show. L'occasione è stata utile per parlare anche del suo ritorno a Broadway nei panni di Macbeth nel 2027, ma il conduttore non ha perso tempo prima di mostrargli il filmato dell'intervista incriminata.

Avengers: Doomsday, una scena

L'attore ha quindi fornito la propria versione dei fatti, spiegando che Bettany stava girando VisionQuest negli studi accanto a quelli utilizzati per Avengers: Doomsday. Da qui la sua visita, organizzata in maniera piuttosto informale. "Paul Bettany è il mio uomo, mio fratello, usciamo insieme continuamente. Stava girando VisionQuest proprio accanto a dove stavamo girando Avengers. Così, da bravo Anthony Mackie, ho rubato un golf cart e sono passato a trovarlo. Sono uno che si presenta senza preavviso", ha raccontato.

Mackie ha poi insistito sulla distinzione: "Non ho detto che fosse in Doomsday, ho detto che stava girando la sua serie lì accanto. Proprio come Tom Holland, che stava girando Spider-Man negli studi vicini. Era lì accanto! Non era nel film... credo?".

L'ultima battuta, pronunciata con una certa ironia, non ha esattamente contribuito a chiudere il caso. Anzi, ha lasciato il pubblico con qualche interrogativo in più.

Visione sarà davvero in Avengers: Doomsday?

La spiegazione di Mackie non conferma né esclude la partecipazione di Bettany al film. L'attore sostiene di aver semplicemente raccontato un incontro avvenuto durante le riprese, ma la sua risposta resta abbastanza ambigua da alimentare ulteriori teorie. Non è chiaro se la frase iniziale fosse davvero una rivelazione involontaria o se l'intera vicenda sia stata trasformata in un piccolo gioco con il pubblico.

Locandina di Avengers: Doomsday

Dal canto suo, Bettany continua a non sbilanciarsi. Già a ottobre, durante un'apparizione a Good Morning America, aveva scherzato sulla necessità di mantenere il riserbo per non perdere il lavoro: "Sto solo cercando di mantenere i bambini con le scarpe ai piedi. Se ve lo dicessi, verrei licenziato. Sono qui fuori a darmi da fare".

Per il momento, quindi, la presenza di Visione in Avengers: Doomsday rimane un'ipotesi. Il film arriverà nelle sale il 18 dicembre 2026 e alcune partecipazioni sono già state annunciate, tra cui quella di Sue Storm, che apparirà con un nuovo costume. Sul resto del cast, però, le indiscrezioni continuano a rincorrersi.

Se Mackie ha davvero lasciato trapelare qualcosa, sarà il film a dirci quanto fosse fondata la curiosità dei fan. La sua ultima risposta, con quel "credo?" finale, di certo non ha aiutato a dissiparla.