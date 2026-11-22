Quando incontriamo, via Zoom, il regista Jason Hand e la co-regista Josie Trinidad confessiamo loro che Hexe sembra in effetti "un Classico Disney che incontra un film A24". Un paragone preso bene dagli autori, tanto che Hand dice: "mi piace tantissimo questa definizione. Non l'avevo mai sentito descrivere esattamente in questi termini, ma lo prendo come un complimento enorme, perché è proprio ciò che lo rende davvero speciale".

Hexe: il regno delle streghe, una scena del nuovo Classico Disney

In effetti, Hexe - Il regno delle streghe, 65° Classico Disney, continua Trinidad, è "moderno, fresco e classico allo stesso tempo. Abbiamo alle spalle questa splendida eredità dell'animazione Disney e la nostra sfida era capire come trasmetterla alla prossima generazione".

Hexe, dalle principesse alle streghe

Hexe, firmato anche da Fawn Veerasunthorn, racconta di Billie, un'adolescente impulsiva che scopre di avere dei poteri. Quando viene catapultata in un regno magico scoprirà di essere una strega. "Quello che volevamo davvero era creare e osservare un personaggio ribelle e un po' fuori dagli schemi", prosegue Hand. "Tutti siamo stati giovani, e magari da ragazzi non si prendono sempre le decisioni migliori, ma fa parte del processo di crescita. Avere una protagonista così, che poi si rivela essere una strega, offre una tavolozza emotiva molto varia. E la doppiatrice, Hailee Steinfeld, è stata perfetta". Tra l'altro, in Hexe, dice il regista, c'è "un percorso che riporta Billie da sua madre. Siamo sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo e diverso con cui divertirci e sperimentare in questo mondo".

Come dire, dalle iconiche principesse Disney alle streghe. Secondo Josie Trinidad, che aveva già lavorato in La principessa e il ranocchio e Rapunzel, "c'era bisogno di esplorare un altro lato, più ribelle, che noi registi avevamo voglia di raccontare. È un mondo pieno di streghe, spesso viste come figure un po' malvagie, grintose e oscure. Però, facendo ricerche, ci siamo resi conto che c'è molto di più dietro queste figure, qualcosa che va ben oltre il cliché della regina cattiva che la stessa Disney ha contribuito a creare". Così è nato il nuovo Classico, che si regge su un concetto: "mostrare al mondo che esistono altre sfaccettature legate all'empowerment e alla scoperta del proprio potenziale", e secondo Trinidad "l'elemento perfetto per questa storia è il rapporto tra genitore e figlio".

Un tema universale e generazionale

Seguendo la tradizione, la Disney continua a ricalcare il nostro mondo per raccontare le sue storie. Allora, in Hexe, non mancano i riflessi di una società molto polarizzata. Una realtà complicata per chi sta cercando la propria identità. Così dice Josie Trinidad: "cercavamo di rappresentare il romanzo di formazione di una figlia ribelle e anticonformista che fatica a capire quale sia il suo posto nel mondo. L'unica persona che dovrebbe essere sua alleata, sua madre, finisce per farla sentire frustrata, spingendola a voler scappare. È un tema che ha toccato profondamente me, Jason e Fawn ripensando alla nostra adolescenza".

E prosegue, intanto che il timer della nostra intervista scorre senza tregua. "Fawn viene dalla Thailandia e, confrontandoci sulle nostre esperienze, ci siamo rese conto di quanto questo vissuto fosse universale. Anche Jason ha portato il suo contributo: pur non essendo né una figlia né una madre, ma un padre, ci ha raccontato tantissime storie stimolanti su come i genitori e gli adolescenti arrivino a comprendersi a vicenda. È stato in quel momento che abbiamo capito di avere tra le mani qualcosa di davvero entusiasmante: l'idea di coltivare il proprio potenziale scontrandosi, ironicamente, con il desiderio di un genitore di proteggere e tenere al sicuro i propri figli. Quella tensione intrinseca è stata per noi una grande fonte d'ispirazione".

La magia delle "spalle Disney". In Hexe c'è Bucket!

Restando in tema di ispirazioni, in Hexe si prosegue la vincente tradizione dei "Sidekick", le spalle che affiancano i protagonisti. Qui troviamo Bucket. Letteralmente, un enorme paiolo. "Adoro i personaggi dei film d'animazione Disney che non parlano in modo convenzionale, ma in realtà comunicano eccome", confida in chiusura Hand. "Bucket ha sicuramente una sua voce, anche se non è quella tradizionale, ed era proprio uno degli obiettivi che volevamo raggiungere. Amiamo gli oggetti incantati, ma con Bucket volevamo semplicemente divertirci il più possibile e infondergli una personalità travolgente".

Ecco Bucket in scena in Hexe

Sul lavoro, dice l'autore dice che "Gran parte del merito va al nostro straordinario team di sceneggiatori e storyboard artist, che realizzano i primi schizzi e danno la scintilla iniziale. Penso ad esempio ad Alan Ostergaardner, che ha ideato la scena in cui Bucket annusa in giro e poi punta qualcosa come farebbe un cane, facendo ogni sorta di acrobazia con i suoi anelli. Ci piace sempre chiederci: "Cosa possiamo fare grazie all'animazione?", e poi spingiamo in quella direzione".