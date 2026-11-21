Era il giugno del 2024 quando furono annunciati in contemporanea un nuovo libro e il conseguente film, ambientati entrambi ancora nel mondo di Hunger Games ideato da Suzanne Collins. Un'operazione di marketing sicuramente sensata che all'epoca divise il fandom tra chi era felice di vedere ancora approfondita la storia di Panem e dei suoi personaggi e coloro che, invece, reputavano ormai non necessario uno sfruttamento ulteriore dell'opera. È nato con questi presupposti Hunger Games - L'alba sulla mietitura, sesto lungometraggio della saga in sala dal 19 novembre, che va a raccontarci uno dei personaggi più enigmatici e amati: il primo vincitore del Distretto 12, nonché futuro mentore di Katniss Everdeen, Haymitch Abernathy. Sequel de La ballata dell'usignolo e del serpente, la pellicola va anche a mostrare aspetti delle vicende di Panem che nella origin story di Coriolanus Snow erano stati un po' dimenticati.

Haymitch Abernathy nell'arena

Joseph Zada nei panni di Haymitch

Ventiquattro anni prima della presenza nell'arena di Katniss Everdeen, Haymitch è un adolescente che vive nel Distretto 12, la regione più povera di Panem. Il giorno del suo sedicesimo compleanno coincide con la Mietitura e, dopo una mattinata trascorsa con la sua fidanzata Lenore Dove, durante l'adunata viene colpito nel tentativo di salvarla da una guardia e scelto come tributo dopo una falsa estrazione. Per lui inizia così l'inferno dei Giochi, che questa volta celebrano la Seconda Edizione della Memoria: quattro tributi per distretto anziché due. Haymitch, però, non si sottomette inerme a Capitol City e, dopo l'ennesimo atto di violenza, sfida apertamente il presidente Snow. Per lui le probabilità di uscire vivo e vincitore si riducono: Snow lo vuole morto e minaccia di fare del male a chi ama se non manterrà un basso profilo abbracciando lo spirito del massacro.

Un Cast convincente

Inutile dire che il cast gioca un ruolo determinante nella buona riuscita del film: Joseph Zada è un bravissimo Haymitch Abernathy perché sa plasmare il suo personaggio in modo da rendere credibile la trasformazione da espansivo adolescente a cupo e tormentato mentore, e la stessa intensità viene resa anche dal resto del giovane cast. Ad avere il compito più difficile è stato comunque Jesse Plemons, che nei panni di Plutarch Heavensbee si è ritrovato a dover raccogliere la pesante eredità lasciatagli dalla memorabile interpretazione del compianto Philip Seymour Hoffman. Plemons fa un ottimo lavoro, donando al suo personaggio quelle ambigue sfumature necessarie alla corretta riuscita dell'intreccio.

Jesse Plemons in una scena

A vacillare, però, è la gestione delle tempistiche. Nonostante la regia di Francis Lawrence (che si è occupato dei precedenti capitoli della saga) sappia conferire la giusta suspense e il giusto ritmo al film, la narrazione tende a prendere qualche scorciatoia di troppo in più di un'occasione, risultando per alcuni versi frettolosa nonostante i ben 158 minuti di durata. La densità di eventi da raccontare avrebbe forse richiesto un respiro un po' più ampio e a pagarne le conseguenze sono purtroppo alcuni personaggi secondari, a cui non si ha abbastanza tempo per affezionarsi.

L'arena e il ritorno dell'anima politica di Hunger Games

A proposito di personaggi, va fatta un'ulteriore considerazione. Con L'alba sulla mietitura conosciamo ancora di più i meccanismi dell'arena, perché la gigantesca e letale riserva artificiale è sempre stata effettivamente un personaggio vero e proprio della storia. Con la sua fauna sintetica e le sue insidie è uno strumento potente in mano al regime, perché consente quel sadico intrattenimento che può essere pilotato e studiato per raccontare la versione che Capitol City vuole: quella narrazione che può essere accettata e creduta solamente da una classe privilegiata, da chi, forte dei propri vantaggi, preferisce chiudere gli occhi e ignorare la sofferenza di chi gli sta intorno, non essendo disposto a turbare la sicurezza dei propri agi per salvare delle vite o anche solo per ricercare una giustizia che sarebbe di tutti e non solo di un singolo individuo. In questo sesto film l'arena rappresenta ancor di più tutto questo: incarna le ingiustizie, la violenza della repressione e la necessità di offrire una realtà artificiale che dia l'illusione di una scelta, di un'autodeterminazione che però nei fatti è impossibile raggiungere.

Un'immagine di Hunger Games - L'alba sulla mietitura

Ancor più oggi rispetto al passato, le logiche di Capitol City sono spaventosamente riconoscibili ed equiparabili a ciò a cui, in maniera diversa, assistiamo quotidianamente. Come spettatori, infatti, siamo portati a immedesimarci nei tributi e a partecipare emotivamente ai loro patimenti, ma se ci fermiamo a riflettere con più attenzione siamo ciò che di più distante ci sia da loro. Li guardiamo e ci appassioniamo alle loro vicende proprio come farebbe un qualsiasi cittadino di Capitol City: ci vestiamo in modo stravagante per andare alle anteprime, ci spertichiamo in artificiose ed esagerate reaction pre e post visione, accontentandoci della nostra enfasi artefatta mentre restiamo comodi nelle nostre sicurezze. Risiede proprio qui l'aspetto più interessante di questo film, e per certi versi dell'intera saga di Hunger Games, perché ti mette davanti alle sofferenze dei distretti sfidandoti a fare le giuste analogie, mostrandoti la rabbia di Haymitch per un sistema che, in parte, conosciamo benissimo ma ignoriamo nel quotidiano.

Ralph Fiennes nei panni di Snow

Grazie a tutto questo, con L'alba sulla mietitura il franchise riscopre quell'anima politica che in La ballata dell'usignolo e del serpente era rimasta sopita, addentrandosi anche nella spinosa tematica del controllo dell'informazione e mostrandoci come la verità oggettiva possa essere manipolata e offuscata da una narrazione che sfruttino le debolezze e i desideri delle persone a cui è rivolta. Perché, talvolta, un buon racconto può essere brandito come la più letale delle armi.