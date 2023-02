Ant-Man & the Wasp: Quantumania, cosa vedere prima di andare al cinema

Quali sono i film e le serie TV da guardare o riguardare assolutamente prima di andare al cinema per Ant-Man & the Wasp: Quantumania? Vediamoli insieme.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania sarà l'inizio di una nuova Fase per il Marvel Cinematic Universe - la quinta, per l'esattezza - e rappresenterà un giro di boa importantissimo, sia perché introdurrà ufficialmente il nuovo nemico degli Avengers, sia perché servirà a "rompere" con il passato e con una Fase 4 molto confusa che ha permesso ai Marvel Studios di sperimentare, ma anche di correre dei grossi rischi con una nuova generazione di eroi che forse non ha colpito nel segno come speravano.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, una scena

Perciò si ritorna ad Ant-Man, uno dei personaggi più amati della Saga dell'Infinito, e alla sua famiglia allargata: tra facce nuove e vecchie conoscenze, il film in uscita il 15 febbraio riporterà nelle sale tantissimi appassionati, quindi vale la pena ripassare i momenti più importanti nella storia di Ant-Man e del MCU. Ecco, quindi, i film e le serie TV da guardare, o riguardare, prima di andare al cinema.

Ant-Man

Ant-Man: Paul Rudd vicino alla sua tuta

Il primo film con protagonista Paul Rudd nei panni di Scott Lang risale a quasi 10 anni fa, ed è servito a portare al cinema un supereroe poco conosciuto e molto complicato, almeno nei fumetti. Preferendo un tono da commedia, il regista Peyton Reed, sostituendo Edgar Wright, ha capitalizzato sul carisma di Rudd - che oltretutto ha riscritto il copione insieme ad Adam McKay - per dare inizio a un franchise di successo. È un film importante da riguardare perché, naturalmente, racconta le origini di Ant-Man e imbastisce una serie di sottotrame che proseguiranno in Quantumania: è in questo film, infatti, che Scott intrappola l'ambizioso Darren Cross nel Regno Quantico, senza sapere che il personaggio interpretato da Corey Stoll non è morto come pensavano tutti...

Captain America: Civil War

Sebbene Ant-Man si fosse imbattuto negli Avengers - e in particolare in Falcon - nel suo primo film, è in questo che in un certo senso entra davvero a far parte della squadra, militando nella fazione di Captain America durante lo scontro all'aeroporto, in cui il nostro eroe usa le particelle Pym per ingigantirsi, invece che per rimpicciolirsi. Sconfitto e arrestato, Scott patteggerà col governo per proteggere la sua famiglia, ed è per questo che lo ritroviamo in...

Ant-Man and the Wasp: 10 cose che potreste non aver notato

Ant-Man and the Wasp

Ant-Man and the Wasp: Evangeline Lilly in una scena del film

Il sequel del 2018 lavora sulle dinamiche famigliari dei Pym e sviluppa meglio il personaggio di Hope van Dyne, interpretata dalla grintosa Evangeline Lilly, che in questo film indossa finalmente il costume da Wasp. Pur non essendo un film particolarmente memorabile, Ant-Man and the Wasp ha il merito di introdurre nel Marvel Cinematic Universe l'anti-eroina Spettro, che rivedremo nel futuro Thunderbolts, e Janet van Dyne, la madre di Hope, interpretata da Michelle Pfeiffer. È soprattutto quest'ultima a valere il rewatch perché i trailer di Quantumania lasciano intendere che abbia conosciuto Kang nei trent'anni in cui è rimasta imprigionata nel Regno Quantico. Alla fine del film, ci resta intrappolato anche Scott perché l'intera famiglia Pym rimane polverizzata nel Blip a causa di Thanos proprio mentre il nostro eroe è in missione.

Avengers: Endgame

Avengers: Endgame - Ant-man

L'ultima apparizione di Ant-Man nel Marvel Cinematic Universe risale al film che ha concluso la Fase 4 ed è tutta merito di un... topo. Non solo Scott è indirettamente il salvatore della patria, dando a Cap e gli altri l'idea di viaggiare nel tempo per recuperare le Gemme dell'Infinito, ma offre agli spettatori una finestra sul trauma del Blip quando Scott scopre che sua figlia Cassie è cresciuta di cinque anni mentre lui era assente. Endgame è quindi il nostro primo contatto con la Cassie adulta, che però è interpretata da Emma Fuhrmann: sarà Kathryn Newton a vestire i suoi panni - e pure un costume da supereroina - in Quantumania.

Avengers: Endgame, come Marvel ha fatto del film un evento cinematografico senza precedenti

Loki

Loki: Jonathan Majors è Kang in una scena della serie

In realtà non c'è nessun Lang, Pym o van Dyne nella serie TV uscita su Disney+ nel 2021: vale la pena riguardarla, o riprendere anche soltanto il finale di stagione, perché rappresenta la prima interpretazione di Jonathan Majors. Loki e Sylvie incontrano Colui che rimane in un luogo fuori dal tempo e dallo spazio: questo bizzarro individuo li avverte che le sue varianti stanno combattendo per impadronirsi del Multiverso, prima di essere assassinato da Sylvie. Loki è una serie importante perché spiega bene i meccanismi del Multiverso e il concetto di "variante": l'antagonista di Ant-Man in Quantumania, infatti, è Kang, una potentissima variante che vuole fuggire dal Regno Quantico e che diventerà una spina nel fianco degli Avengers. Il penultimo film della Saga del Multiverso si intitolerà, non a caso, Avengers: The Kang Dynasty.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, chi è Kang?

E per il Multiverso?

What If, un'immagine della serie animata Marvel

Il Multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco, diceva il Dottor Strange in Spider-Man: No Way Home, ma è arrivato il momento di capire meglio come funziona e come potrebbe tormentare i nostri eroi nei prossimi film. Alcune pellicole e serie TV hanno affrontato la questione da angolazioni diverse, ma vale la pena ripassarle se avete poco chiari alcuni concetti. Avengers: Endgame spiega sommariamente la dinamica del Multiverso nella conversazione tra Bruce Banner e l'Antico, anche se in quel caso si parla più specificatamente di multiple linee temporali. La serie animata What if...? invece è totalmente incentrata sul Multiverso, e propone alcune varianti degli eroi storici, compresa un'esilarante versione decapitata, ma ancora viva e vegeta, di Scott Lang.

Spider-Man: No Way Home, Benedict Cumberbatch e Tom Holland durante l'incantesimo

Spider-Man: No Way Home è il secondo film incentrato sul Multiverso che bisogna assolutamente vedere per comprenderlo meglio, e perché è sempre uno spasso ammirare Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire che interagiscono. In questa storia, Strange sbaglia a lanciare un incantesimo che trasporta nell'universo di Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home i nemici dell'Uomo Ragno nei film di Sam Raimi e Marc Webb. Abbiamo dunque tre varianti di Spider-Man nelle stesse scene, per non parlare della MJ interpretata da Zendaya Coleman, che il Peter Parker di Tobey Maguire riconosce come una variante della sua Mary Jane Watson, Kirsten Dunst, che però non compare nel film.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: chi sono gli Illuminati?

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Benedict Cumberbatch in una scena dal teaser trailer

Infine, anche Doctor Strange nel Multiverso della Follia è una visione propedeutica a quella di Ant-Man and the Wasp: Quantumania. La pellicola diretta da Sam Raimi, infatti, approfondisce ulteriormente la questione del Multiverso con un vero e proprio carosello di realtà alternative che il Dottor Strange è costretto a visitare e proteggere dalla furia di Wanda Maximoff. Il film introduce anche il concetto di Incursione, un pericolo per il Multiverso che sicuramente affiorerà anche nei prossimi film e, soprattutto, nel gran finale della saga, Avengers: Secret Wars.