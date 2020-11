Zack Snyder's Justice League, il Superman di Henry Cavill non ha i baffi nella nuova foto dal set

Una foto del backstage di Zack Snyder's Justice League mostrerebbe l'interprete di Superman, Henry Cavill, senza baffi. La foto, comparsa su Instagram, mostra Henry Cavill sorridente in accappatoio davanti a un green screen.

I baffi di Superman sono stati una delle pietre dello scandalo di Justice League. All'epoca dei reshoots di Joss Whedon, Henry Cavill stava girando Mission: Impossible - Fallout e doveva tenere i baffi per contratto. Ma naturalmente il personaggio di Superman non ha i baffi così la peluria in eccesso sul volto di Cavill è stata rimossa digitalmente con risultati non del tutto convincenti.

A quanto pare Zack Snyder avrebbe fatto tesoro delle polemiche esplose sui social all'epoca dell'uscita di Justice League raddrizzando qualche stortura con i reshoots di Zack Snyder's Justice League.

All'epoca delle polemiche, Henry Cavill dichiarò a Empire: "Sono sorpreso. Quando abbiamo deciso di tenere i baffi, non mi aspettavo certo tutto ciò che sarebbe accaduto. E non mi aspettavo che i reshoots di Justice League fosse così massicci."

Cavill dichiarò inoltre: "Quando sono stato richiamato, ero impegnato nelle riprese di un altro film e ricambiare il mio look per un film che avrebbe dovuto essere già pronto era un vero problema. Usare baffi finti non era una possibilità, così abbiamo pensato di cancellarli in post-produzione, ma la cosa non ha funzionato. Non può sempre andare tutto bene."