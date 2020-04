Justice League, un fan corregge la scena dei baffi di Superman con il deepfake

Una delle scene più controverse di Justice League è quella in cui a Henry Cavill erano stati tolti digitalmente i baffi. Ora un fan ha corretto il CGI originale del labiale dell'attore grazie alla tecnica del deepfake rendendo l'effetto sul viso di Superman, paradossalmente, migliore rispetto agli autori degli effetti speciali del travagliato sequel di Batman v Superman.

Come molti ricorderanno, Zack Snyder dovette abbandonare le riprese di Justice League per via di una tragedia familiare e venne sostituito da Joss Whedon che rimise mano al film e impostò anche delle riprese aggiuntive richiamando l'intero cast. In quel momento però Henry Cavill stava lavorando a Mission: Impossible - Fallout per il quale si era dovuto far crescere i baffi e la Paramount non diede all'attore il permesso di tagliarli per poter girare i reshoot di Justice League. Dopo una lunga ed estenuante trattativa si decise di eliminarle i baffi in post-produzione attraverso l'uso di effetti digitali. Peccato che il risultato finale non sia stato particolarmente brillante, tanto da generare critiche feroci e meme ironici. Sono in tanti a pensare che anche questo risultato maldestro abbia influito sull'andamento disastroso dell'opera al botteghino.

Justice League: svelata una foto del Superman di Henry Cavill coi baffi pre CGI!

Adesso però, come potete vedere nel video pubblicato qui sopra, Jarkan, questo il nickname dell'autore del lavoro, ha ricreato un deepfake di quella scena rendendola più naturale e meno posticcia rispetto a quanto realizzato dai tecnici della Warner Bros.