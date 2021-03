Zack Snyder's Justice League: le prime reazioni lo definiscono "epico" e "superiore"

L'anteprima per la stampa americana di Zack Snyder's Justice League ha dato i suoi frutti: le prime reazioni alla versione di Zack Snyder tanto richiesta dai fan sono decisamente positive e parlano di film "epico" e "superiore".

Zack Snyder's Justice League: una scena

HBO Max ha allentato l'embargo sui social media per Zack Snyder's Justice League dun giorno prima del previsto così i critici americani hanno potuto esprimere i loro primi pareri via social, pareri che complessivamente sembrano piuttosto positivi. Si parla infatti di una versione superiore al Justice League di Joss Whedon, uscito nei cinema nel 2017. Ecco una prima carrellata di reazioni approdate sui social media nelle ultime ore:

Zack Snyder's Justice League è stato ufficialmente approvato da HBO Max (che lo distribuirà negli Stati Uniti) lo scorso maggio, dopo che diversi fan avevano espresso il loro interesse per il cosiddetto Snyder Cut. La nuova versione è interamente di Chris Terrio per quanto riguarda il copione, con l'aggiunta di Zack Snyder e Will Beall - che aveva lavorato a una versione antecedente del film, prima che fosse integrato nel DC Extended Universe - come soggettisti.

Zack Snyder's Justice League arriva dal 18 marzo in esclusiva su Sky Cinema in Italia.