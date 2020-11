Zack Snyder's Justice League: il nuovo trailer della versione in arrivo su HBO Max

Zack Snyder's Justice League ha ora un nuovo trailer presentato dal regista online, anche in questo caso in bianco e nero e sulle note di Hallelujah di Leonard Cohen.

Il filmato mostra degli spezzoni dedicati ai singoli supereroi e alcune spettacolari sequenze d'azione che li mostra impegnati nel tentativo di salvare il mondo unendo le forze. La nuova versione del video presentato alcuni mesi fa, e poi rimosso per questioni di copyright del brano musicale scelto, propone qualche piccola scena in più per la gioia dei fan.

Il montaggio curato da Zack Snyder di Justice League darà vita a una miniserie della durata di quattro ore che verrà presentata su HBO Max nel 2021.

Il regista, in queste settimane, è impegnato in alcune riprese aggiuntive che hanno coinvolto anche Jared Leto, che ha ripreso la parte del Joker, e di Ezra Miller che ha girato il materiale necessario al filmmaker mentre era impegnato sul set di Animali Fantastici 3, seguendo le indicazioni del regista via Zoom.

Il progetto riporterà sugli schermi le avventure vissute dal team di supereroi tratti dai fumetti della DC interpretati da Ben Affleck, Henry Cavill, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher e Gal Gadot.

L'ormai famosa versione Snyder's Cut verrà presentata dopo anni di richieste da parte dei fan, rimasti insoddisfatti dai cambiamenti quasi radicali compiuti sul progetto da Joss Whedon, subentrato al collega alla guida del progetto a causa di una tragedia personale.