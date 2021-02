Zack Snyder's Justice League, Harry Lennix: "Non so quante scene con Martian Manhunter saranno presenti"

L'atteso Zack Snyder's Justice League avrà nel proprio cast anche Harry Lennix in versione Martian Manhunter, come aveva svelato il regista in più occasioni prima di ottenere il via libera da parte di HBO Max per concludere il lavoro sulla sua versione del film.

L'attore ha ora parlato a Variety del suo coinvolgimento nel progetto.

Harry Lennix ha debuttato nei film tratti dai fumetti della DC in occasione di L'uomo d'acciaio, in cui ha il ruolo del generale Swanwick, promosso a Segretario della difesa in Batman v Superman: Dawn of Justice.

Zack Snyder, nell'ottobre 2019, ha raccontato che il suo progetto per il personaggio in Justice League era di svelare che si tratta di J'onn J'onnz, ovvero Martian Manhunter, che ha la capacità di cambiare aspetto, vivendo così come un normale essere umano sulla Terra.

In estate, dopo l'annuncio del progetto approvato da WarnerMedia, Lennix ha potuto andare sul set e girare la presentazione ufficiale del personaggio, sfruttando la tecnologia motion capture.

L'attore ha rivelato di aver scoperto i progetti del filmmaker come tutti i fan, quando il filmmaker ha condiviso nel mese di ottobre 2019 gli storyboard online. Harry ha sottolineato: "Non mi aveva detto nulla. Di tanto in tanto Zack mi aveva inviato dei messaggi e delle email. Ho realizzato dei progetti con lui, come Army of the Dead e sapevo che sarebbe stato realizzato. Ma ama sorprendermi e penso di non essere l'unico con cui si comporta in quel mondo".

Snyder lo ha successivamente chiamato per sapere quando poteva essere disponibile a girare delle scene: "Ho scoperto che c'era una possibilità di realizzare quelle scene o almeno che Martian Manhunter fosse presente, quando ha rivelato nello storyboard che Martha Kent farà visita a Lois e, dopo che se ne va, si scopre che si tratta in realtà di Calvin Swanwick, ovvero Martian Manhunter. L'ho saputo in quel modo".

Harry Lennix ha ammesso che non conosceva quasi nulla di Martian Manhunter prima di scoprire la vera identità del suo personaggio: "Non sapevo molto. Sapevo solo che c'era un personaggio simile. Ne ho sentito parlare dai fan del DCEU quando spiegavano che c'erano alcuni membri della Justice league che non erano rappresentati nel film, e vagamente che uno di loro era Martian Manhunter, J'onn J'onzz. Non ne sapevo nulla".

L'attore non sa quante scene in cui è presente apparirà nella versione in arrivo il 18 marzo su HBO Max: "Il mio lavoro non è centrale nel film. Potrebbe essere un punto della trama, ma non penso si inizierà a parlare di quel personaggio più degli altri, più di Superman".

Lennix ha infine ammesso che vorrebbe venisse realizzato un film su Martian Manhunter, ma di non aver sentito nulla in proposito da parte di Warner Bros.