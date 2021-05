Zack Snyder's Justice League, il regista mostra una foto inedita di Lanterna Verde

In Zack Snyder's Justice League sarebbe dovuto entrare in scena Lanterna Verde, ruolo affidato a Wayne T. Carr, e il regista ora ha mostrato ai fan un'immagine che ritrae l'attore nell'eroica versione.

Il filmmaker era impegnato in un evento che si è svolto a Playa Vista, California, quando ha risposto a una domanda dei fan mostrando lo scatto che aveva a disposizione sul proprio telefono.

Zack Snyder aveva realizzato per la sua versione di Justice League una sequenza in cui entrava in scena Lanterna Verde, ma il filmmaker ha poi spiegato che i vertici della Warner Bros gli hanno impedito di far debuttare sul grande schermo il personaggio perché avevano altri progetti riguardanti quell'eroe.

Wayne T. Carr, che era stato scelto per la parte, aveva inoltre dichiarato: "Zack ha detto 'Gireremo la scena, poi vedremo cosa dirà lo studio'. Mi ha chiamato dopo che l'aveva mostrata a tutti, penso fosse la seconda volta perché in precedenza avevano visto delle parti. Ha detto 'Non mi lasciano fare questa cosa...'. Quando ho visto la visione intera ho vissuto il percorso come tutti gli altri e verso la fine mi sono reso conto 'Non ne faccio parte. Dannazione'".

L'attore aveva poi aggiunto: "Quello che mi ha rincuorato è che non appena sono iniziati ad apparire online i concept art e i dettagli ho ricevuto da parte dei fan solo amore. Non ero nemmeno nel film, e ho ricevuto solo feedback positivi e sostegno da parte delle persone. Lo trovo semplicemente folle, ma lo adoro".