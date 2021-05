Zack Snyder's Justice League, Deborah Snyder: "WarnerMedia non ha fornito i dati degli ascolti"

Sono in molti ad aver sottolineato il successo dell'evento streaming Zack Snyder's Justice League, ma come ha sottolineato la produttrice Deborah Snyder nessuno conosce il numero esatto di visualizzazioni su HBO perché Warner Media non lo ha ancora comunicato.

Zack Snyder's Justice League: una scena

Nonostante i report entusiasti sulla reazione del pubblico all'arrivo di Zack Snyder's Justice League su HBO Max, nessuno è in grado di quantificare realmente le visualizzazioni in assenza di dati ufficiali. Dati che WarnerMedia non ha ancora rivelato e potrebbe non farlo mai.

Deborah Snyder, produttrice di Justice League e moglie del regista Zack Snyder, ha parlato con The Hollywood Reporter del successo della Snyder Cut su HBO Max specificando che, sebbene sia stato deludente non ricevere alcun dato ufficiale, l'interesse primario del team era permettere al pubblico di poter vedere la versione del regista, e questo era tutto ciò che contava.

"Si tratta di raccontare storie e far conoscere la propria versione a quante più persone possibile. Sì, ci interessa conoscere il feedback del pubblico, tutti sono un po' competitivi, ma stanno correndo rischi su film che non verranno realizzati" ha spiegato la produttrice. "Gli studi sono così concentrati sui grandi franchise, ma ci sono molti altri contenuti che gli streamer stanno realizzando che senza di loro non esisterebbero. Nella mia esperienza, la libertà creativa e il supporto (non una lotta, supporto) alla visione del regista sono essenziali e stavolta li abbiamo avuti. In termini di incassi, sì, sarebbe bello saperlo, ma di solito capisci se alla gente piace o no".

Zack Snyder's Justice League: cosa sarebbe accaduto nei sequel mai annunciati

La produttrice prosegue: "Non è importante che HBO non ha diffuso i dati, ci sono stati un sacco di articoli che hanno sottolineato l'importanza di Justice League. per noi era importante completare la visione di Zack perché la tragedia che ci ha colpito ha trasformato il suo lavoro in qualcosa di brutto e distorto e sentivamo il bisogno di rimettere le cose a posto. L'amore da parte dei fans per il film e per la visione di Zack sono il motivo che ci ha spinto a farlo. Vedere le persone amare il nostro lavoro è stato bellissimo. Abbiamo sviluppato questo mondo e la versione di Zack di questo mondo per oltre dieci anni. Non concluderlo ci era sembrato trano, così è stato bello per noi arrivare a una conclusione e vedere quanto questo fosse importante per il pubblico."