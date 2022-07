Zack Snyder’s Justice League, la campagna promozionale alimentata da account fasulli e bot

La massiccia campagna promozionale a sostegno di Zack Snyder's Justice League, al grido dell'hashtag #ReleaseTheSnyderCut, sarebbe stata alimentata da account fasulli. A sganciare la bomba è Rolling Stones, che riporta il report fornito da WarnerMedia.

Zack Snyder's Justice League: il Joker di Jared Leto in versione Gesù Cristo

Il tamtam mediatico ha permesso a Zack Snyder di portare a termine il suo lavoro rimettendo mano a Justice League con un nuovo montaggio esteso, ma molti dei messaggi che avrebbero sostenuto il cineasta americano sui social media proverrebbero in realtà da fake account e bot.

Due rapporti commissionati da WarnerMedia hanno mostrato che "almeno il 13% degli account che hanno preso parte alla conversazione sulla Snyder Cut sono stati ritenuti falsi". La norma su Twitter è dal tre al cinque percento, quindi, come riporta l'outlet, "i veri sostenitori sono stati amplificati da un numero sproporzionato di account falsi".

In un rapporto si legge: "Dopo aver studiato le conversazioni online sull'uscita di Snyder Cut della Justice League, in particolare gli hashtag "ReleaseTheSnyderCut" e "RestoreTheSnyderVerse" su Facebook, Twitter e Instagram, gli analisti hanno rilevato un aumento dell'attività negativa creata da autori sia reali che falsi . Una comunità composta da autori veri e falsi che hanno diffuso contenuti negativi su WarnerMedia per non aver ripristinato lo "SnyderVerse". Inoltre, sono stati identificati tre leader principali all'interno degli account esaminati su Twitter, Facebook e Instagram: un leader su ciascuna piattaforma. Questi leader hanno ricevuto la più alta quantità di coinvolgimento e hanno molti seguaci, il che dà loro la capacità di influenzare l'opinione pubblica".

Zack Snyder's Justice League: Henry Cavill travolto da un fulmine

Il rapporto di WarnerMedia punta il dito contro lo stesso Zack Snyder, accusato di aver manipolato i media trasformando la sua fanbase in un'arma contro lo studio, i dirigenti e i giornalisti. Come dichiara una fonte a Rolling Stones, "Zack era come un Lex Luthor che semina il caos." Dopo il 2019, quando la popolarità che circondava il movimento Snyder Cut ha portato a minacce di morte e meme che raffigurano le teste decapitate dei dirigenti della Warner Bros. inviati alle famiglie di detti dirigenti, Snyder ha continuato a sfruttare la fanbase. In un caso, avrebbe avvertito un giornalista che aveva pubblicato una storia su un annuncio di casting di Flash che lui aveva contestato spiegando che i suoi fan "sono molto rudi".

Secondo le informazioni riportate, l'ira di Zack Snyder nei confronti della Warner Bros. per l'uscita di Zack Snyder's Justice League era dovuta al merito dato ai produttori Geoff Johns e Jon Berg. L'interprete di cyborg Ray Fisher, in precedenza, aveva accusato Johns e Berg di aver sostenuto il regista Joss Whedon, accusato di essere stato offensivo sul set di Justice League. Snyder voleva che i loro nomi fossero rimossi dalla sua versione e visto che Warner ha impiegato troppo tempo per farlo, ha detto a un dirigente: "Geoff e Jon stanno tardando nel togliere i loro nomi dala mia versione. Ora li distruggerò sui social media".

Hideo Kojima: la sua reazione alla visione di Zack Snyder's Justice League diventa virale

L'articolo di Rolling Stones accusa, inoltre, il regista di aver pagato di tasca propria per ottenere tutta quella promozione sulla sua Snyder Cut, come la pubblicità di Times Square che pare costasse 50.000 dollari al giorno e un aereo che ha sorvolato il Comic Con promuovendo il film. Snyder ha negato questa e la maggior parte delle affermazioni fatte nel pezzo. Ma come ha affermato una fonte, queste trovate erano "solo altre cazzate orchestrate da Zack".