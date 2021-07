Hideo Kojima: la sua reazione alla visione di Zack Snyder's Justice League diventa virale

Dopo Army of the Dead, la leggenda dei videogame Hideo Kojima torna a commentare su Twitter un altro lavoro di Zack Snyder, la sua versione di Justice League.

La reazione di Hideo Kojima alla visione di Zack Snyder's Justice League è diventata rapidamente virale quando la leggenda dei videogame si è dichiarato fan del lavoro di Zack Snyder.

Zack Snyder's Justice League: una scena

Dopo la visione di Zack Snyder's Justice League, Hideo Kojima è intervenuto su Twitter esprimendo il suo giudizio sull'opera di Snyder e i fan sono prevedibilmente impazziti per l'analisi dell'autore di Metal Gear Solid.

"I personaggi di Flash e Cyborg, che erano abbozzati, sono stati rinforzati. Il formato TV 4:3, il tono più scuro della coloro correction, il ralenty, la direzione artistica digitale, il Superman nero. Non è tanto uno Snyder cut quanto uno Snyder universe totale, nel bene e nel male. Per lui questa è 'giustizia'" scrive Kojima in due tweet.

In precedenza la leggenda dei videogiochi aveva espresso un giudizio anche sullo zombie movie di Zack Snyder disponibile su Netflix, Army of the Dead dando il suo sigillo di approvazione e scrivendo:

"Ho visto Army of the Dead, che ora è disponibile su Netflix. È un film di zombi doloroso, divertente, arguto che mi ha intrattenuto trasformando la mia testa in uno zombi, non per spaventarmi, non per farmi ridere, non per fare una metafora della società".