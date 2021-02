Zack Snyder's Justice League: avrà un cameo sorprendente nel finale, Ryan Reynolds nega il suo coinvolgimento

Zack Snyder's Justice League avrà un epilogo che sorprenderà i fan e la semplice notizia che ci sarà un cameo inaspettato nei minuti finali ha scatenato le ipotesi dei fan che hanno immediatamente pensato a un ritorno in scena di Ryan Reynolds nel ruolo di Lanterna Verde.

L'attore canadese, dopo essere stato sommerso dai messaggi sui social media, ha voluto chiarire la situazione, smentendo di essere stato coinvolto nel progetto in arrivo il 18 marzo sugli schermi.

Alcune ore fa, su Vanity Fair, parlando del lavoro compiuto da Zack Snyder sulla sua versione di Justice League, è apparsa la notizia che dichiarava: "Ha girato il finale con un cameo di un eroe che sconvolgerà e sorprenderà i fan più sfegatati".

Ryan Reynolds ha quindi ribadito online: "Non sono io". L'attore canadese ha però sottolineato: "Forse è un'altra Lanterna Verde? Ma per me il costume rimane nell'armadio. Voglio dire, nel computer".

Reynolds, già nel 2013, aveva svelato di non essere interessato ad apparire in un film dedicato alla Justice League dichiarando: "Lavorando a Lanterna Verde, ho visto quanto sia difficile riuscire a rendere quel concetto, e quanta confusione possa creare se non sai esattamente la direzione in cui muoverti con il personaggio o se non capisci come avvicinarti a quel mondo nel modo corretto. Si tratta di un mondo che i fan dei fumetti conoscono da decenni e di cui si sono innamorati. Quindi, a questo punto, sono davvero poco interessato a far parte di quel tipo di mondo. Ma con una sceneggiatura grandiosa e un buon regista si può sempre cambiare le cose".

Per ora non resta quindi che attendere il 18 marzo per scoprire cosa accadrà nel finale del film che utilizza inoltre la cover del brano Hallelujah di Leonard Cohen interpretata da Allison Crowe, un'amica degli Snyder che aveva cantato la canzone, la preferita della figlia Autumn, al funerale della ragazza.

Justice League, al suo arrivo su HBO Max, sarà vietato ai minori a causa di alcune scene di violenza e linguaggio considerato adatto a un pubblico adulto. Snyder ha anticipato che sarà un film "folle ed epico". Nel cast ci saranno Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher, Ciarán Hinds, Ray Porter, Joe Manganiello, e Jared Leto.

In Italia il lungometraggio sarà disponibile per l'acquisto su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV. Dal 1° aprile, il film sarà inoltre disponibile per il noleggio su Sky Primafila e Infinity.