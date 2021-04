Justice League: confermato l'easter egg di Watchmen nello Snyder's Cut

È stato confermato l'easter egg relativo a Watchmen dal supervisore degli effetti visivi di **Zack Snyder's Justice League, diffuso da HBO Max pochi mesi fa e che ha finalmente soddisfatto milioni di fan.

Zack Snyder's Justice League: una scena

Il supervisore degli effetti visivi di Zack Snyder's Justice League, Bryan Hirota, conferma una connessione tra la morte di Silas Stone e John Osterman di Watchmen. In un'intervista con Screenrant, Bryan Hirota ha discusso del lavoro fatto per portare Justice League di Zack Snyder su HBO Max, raccontando di come la morte di Silas Stone ricorda quella di Jon appositamente, dicendo che il regista e John Desjardin (il supervisore degli effetti visivi di Watchmen) volevano che quel sacrificio somigliasse vagamente alla nascita del Dr. Manhattan:

"Zack e DJ pensavano che potesse somigliare alla nascita del Dr. Manhattan, l'idea era sicuramente quel paragone. Quella era sicuramente una delle cose a cui stavamo pensando mentre lo sviluppavamo. La cosa un po' diversa è che Silas ha un primo piano in cui la sua pelle si scompone come all'interno di un forno a microonde e piccoli pezzi dei suoi capelli prendono fuoco. Penso che la morte di Silas sia un po' più grossolana rispetto a Watchman, ma ci sono sfumature in questo".

La differenza tra i due film è che mentre Silas finisce per scelta nella gabbia trasparente degli STAR Labs, John rimane intrappolato in un generatore di campo intrinseco, dopo aver lasciato accidentalmente un orologio all'interno. Detto questo, è chiaro il riferimento a Watchmen che in molti modi ha fornito un primo progetto per il DCEU.

