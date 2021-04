Zack Snyder's Justice League, Amber Heard impacciatissima con il costume del film (VIDEO)

Pensavate che muoversi con i costumi da supereroi fosse facile? A giudicare dall'ultimo video Instagram di Amber Heard non lo è per niente. L'attrice riusciva a malapena a chinarsi con indosso quello di Mera visto anche in Zack Snyder's Justice League.

C'è poco da fare, anche nel mondo dei supereroi vale il detto "se bella vuoi apparire, un poco devi soffrire".

Di certo, questo è stato valido nel caso di Amber Heard, che con il suo outfit di Justice League non è sembrata proprio a suo agio, almeno stando a quanto mostrato dal video che ha pubblicato la stessa attrice su Instagram.

Nel breve filmato, Heard cerca di sedersi con indosso l'attillatissimo outfit di Mera, ma con scarsi risultati. Addirittura, pochi secondi dopo fa anche cadere un bicchiere, e non parliamo nemmeno di quando cerca di chinarsi per raccoglierlo...

Insomma, per quanto belli e d'effetto sullo schermo, nella realtà i costumi dei supereroi si dimostrano sempre piuttosto scomodi (ricordiamoci che Christian Bale diede come unico consiglio a Robert Pattinson delle spiegazioni su come fare per andare al bagno con indosso il costume di Batman).

Com'è che dicevamo? Anche la figaggine ha il suo prezzo.