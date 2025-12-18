Young Sherlock: il detective inizia le sue indagini nel trailer della nuova serie di Guy Ritchie

Prime Video ha condiviso il teaser trailer e il poster della nuova serie Young Sherlock, svelando inoltre che la data di uscita è stata fissata al 4 marzo.

Gli episodi del progetto ispirato ai personaggi creati da Sir Arthur Conan Doyle saranno disponibili in esclusiva sulla piattaforma in oltre 240 paesi e territori nel mondo.

Cosa racconta la serie Young Sherlock

Il protagonista dello show è l'attore Hero Fiennes Tiffin, già star dei film della saga di After (di cui potete leggere la nostra recensione del capitolo finale), nell'iconico ruolo di Sherlock Holmes.

Il progetto ideato e prodotto da Guy Ritchie racconta le origini del personaggio proponendo un giallo irriverente e ricco di azione.

Young Sherlock mostra il futuro detective quando è un giovane caduto in disgrazia, istintivo e senza filtri, che si ritrova coinvolto in un caso di omicidio che minaccia la sua libertà. Il suo primo caso svelerà una cospirazione internazionale che cambierà la sua vita per sempre. Ambientata negli anni '70 dell'Ottocento ad Oxford, con incursioni all'estero, la serie rivela le prime prodezze del giovane ribelle, che deve ancora diventare il più rinomato residente di Baker Street.

Ecco il teaser trailer:

Chi ha realizzato la serie

Il cast di Young Sherlock, già annunciato, include inoltre Dónal Finn (La Ruota del Tempo), Zine Tseng (Il problema dei 3 corpi), Joseph Fiennes (Il racconto dell'ancella), Natascha McElhone (Halo), Max Irons (Condor) e Colin Firth (Il discorso del re). Guy Ritchie, che recentemente ha abbandonato la guida di Road House 2, è regista dei primi due episodi ed executive producer.

Locandina di Young Sherlock

La serie è scritta da Matthew Parkhill, che figura anche come executive producer insieme a Dhana Gilbert, Marc Resteghini, Simon Maxwell, Ivan Atkinson, Simon Kelton, Colin Wilson e ai co-executive producer Harriet Creelman e Steve Thompson.