After 5, la recensione: finalmente si chiude la saga d'amore tossico tratta dai romanzi di Anna Todd

Quattro libri divisi in cinque film e un successo che dalla piattaforma letteraria Wattpad è finito tra gli scaffali delle librerie e nelle mani degli adolescenti, per poi finalmente approdare sul grande e piccolo schermo. La saga di After tratta dai romanzi young adult di Anna Todd giunge, fortunatamente, al termine, trascinandosi gli ultimi capitoli quasi a far rimpiangere il caro vecchio 50 sfumature. Hardin e Tessa, i protagonisti di questa storia e di questo amore così tossico da essere ormai prevedibile e sicuramente ripetitivo nelle sue mosse (e nella sua messa in scena cinematografica) vengono chiamati a dover rispondere, per l'ultima volta, sulla natura e il futuro del loro amore e il loro legame. Possono superare la co-dipendenza, l'insana gelosia, il sesso come sfogo o come modo per placare dubbi e ragionamenti? Per Anna Todd e la regista Castille Landon apparentemente sì, ma in maniera totalmente incongruente con il percorso fatto nei quattro film precedenti.

After 5: una scena del film

After 5, disponibile su Prime Video, allungando il brodo del quarto libro della saga scritta da Todd mette Hardin (Hero Fiennes Tiffin) su un cammino di redenzione e catarsi fino all'incontro finale con Tessa (Josephine Langford) per la resa dei conti. In questa recensione tireremo le somme di questi anni in compagnia dei due tormentati amanti post adolescenti per analizzare un fenomeno che speriamo di poterci lasciare alle spalle insieme a loro. Per farlo, è il caso di improntare un bignami per coloro che solo adesso avessero deciso di farsi incuriosire dalla saga, trovando il coraggio di avventurarsi in questo film romantico condito con sesso, alcol ma neanche un po' di rock 'n' roll. Conosciutisi all'università, Tessa e Hardin sono il classico caso di opposti che si attraggono. Lei con un padre alcolista e tossico alle spalle è l'emblema della brava ragazza cresciuta dalla madre single per riscattarsi nella vita. Lui, figlio di un facoltoso rettore, porta con sé i segni di un passato burrascoso a partire dal matrimonio fallito dei genitori e una famiglia che ha molti, moltissimi scheletri nell'armadio.

After 5: una scena del film

Da una scommessa di seduzione che Hardin fa con gli amici, nasce invece l'amore e la passione per Tessa, complice la passione per la letteratura inglese, da Austen alle sorelle Brontë come a ricordare i troppo alti riferimenti che Anna Todd aveva in mente. Tutt'altro che in presenza di un Heathcliff e una Catherine, la saga di After ruota intorno al tira e molla tra Hardin e Tessa con continui colpi di scena su tradimenti, mancanza di fiducia, ricatti sessuali e gelosia tossica. Non un solo film tra gli After ha dignità autonoma e il quinto pone solo fine ad un'agonia durata fin troppo a lungo.

Un lungo film

After 5: una scena del film

Più che saga infatti, After si potrebbe tranquillamente definire miniserie composta da 5 lunghi episodi da un'ora e 40 minuti l'uno. Nulla di questi 5 capitoli sa di film, anzi ognuno, ad eccezione di quest'ultimo in analisi ora, possiede il classico cliffhanger per sospendere lo spettatore (e immaginiamo anche il lettore nei romanzi) fino alla prossima risoluzione. La storia di Hardin e Tessa non è altro che un unirsi, litigare violentemente per qualche spropositata reazione di uno dei due, fare pace tramite amplesso indimenticabile, sognare in grande e repeat, all'infinito.

Il quinto capitolo non fa eccezione se non fosse che questa volta lo spazio il film lo dà ad Hardin per tornare sugli errori del passato e redimersi. Con Tessa fuori dai giochi, nell'apparente impossibilità di fare pace con lei dopo che Hardin ha pubblicato un best seller, After per l'appunto, sulla loro storia, a sua insaputa, After 5 si presenta come un programma di recupero e guarigione dalla dipendenza fatta film. Tutto ciò è paradossalmente una variante sul tema ripetitivo della saga che quasi attrae gradimento e consensi.

Saggio sull'amore romantico contro quello tossico

After 5: una scena del film

Non siamo i primi e non saremo di certo gli ultimi a classificare il rapporto tra i due protagonisti, Tessa e Hardin, come tossico. Il film gioca molto sul loro rendersene conto e provare ad uscire da quel circolo vizioso e, così facendo, ci fa credere di star guardando un contenuto più alto rispetto ad adattamenti più chiassosi ed eclatanti come la trilogia di 50 sfumature. Con i continui riferimenti ad opere letterarie, After 5 prova a ridisegnarsi completamente, mostrarci al pari del suo protagonista che può cambiare e veicolare riflessioni più ampie, profonde, quasi filosofiche. È così che azzarda addirittura, tramite l'incontro tra Hardin e il suo riscoperto padre biologico Vance (Stephen Moyer), di avvicinarsi ad un saggio sull'amore romantico, con l'idea di conservare sempre un posto nel proprio cuore per quella che si ritiene essere l'anima gemella, pur facendo spazio anche ad una seconda possibilità, una nuova relazione, una differente chance. Ci si può dunque sentire destinati ad una persona soltanto e nonostante questo accettare di non poterla avere e andare avanti con la propria vita. Pretenzioso, ma premio per l'audacia intellettuale a Todd e la sceneggiatrice-regista Castille Landon.

Un lieto fine forzato

After 5: una scena del film

A differenza del libro, che almeno vedeva chiudersi il cerchio da entrambi i punti di vista dei due protagonisti, After 5 tradisce questa consolidata abitudine dei romanzi e segue Hardin ed i passaggi da percorrere per riprendersi se stesso e capire come vivere senza Tessa (o tornare da lei cambiato). Si rifugia in una soleggiata e un po' troppo anglosassone Lisbona dove incontra il suo Before, citando il titolo del suo secondo libro che tanto fatica a scrivere, la ragazza la cui vita Hardin ha rovinato proprio per una scommessa simile a quella fatta con Tessa: Natalie, la Mimi Keene di Sex Education. Di Tessa intanto e dei suoi due anni senza Hardin non si sa nulla mentre la ricerca del perdono per poter finalmente guardare avanti sembra essere la strada giusta per il ragazzo, in una serie di confronti con questa vecchia "amica".

After 5: una scena del film

Peccato che tutto questo sforzo nel cercare di interiorizzare un cambiamento sia reso vano proprio dall'incontro finale tra i due protagonisti, che è esattamente quello che ci aspettavamo da questa saga e precisamente quello che forse non doveva accadere per riabilitare il film. Un lieto fine insomma, per Tessa e Hardin, ma forzato e poco coerente con l'ora e quaranta minuti di catarsi a cui abbiamo nostro malgrado assistito.