Dopo l'addio di Guy Ritchie, Road House 2 ha trovato un nuovo regista appena in tempo

Ilya Naishuller è ufficialmente il nuovo regista di Road House 2, sequel del fortunato remake Prime Video diretto da Doug Liman e interpretato da Jake Gyllenhaal.

Il regista russo, conosciuto per il suo stile ipercinetico in Hardcore Henry e per il successo d'azione Nobody, prende il posto di Guy Ritchie, che ha abbandonato il progetto a sorpresa appena due settimane fa, lasciando Amazon a corto di tempo per trovare un sostituto.

L'uscita di Guy Ritchie ha costretto Amazon a cambiare i piani

L'abbandono di Ritchie ha colto tutti alla sprovvista, specialmente considerando che le riprese di Road House 2 sono previste per settembre. Secondo quanto riportato, la decisione di coinvolgere Naishuller è stata presa rapidamente, anche grazie al buon riscontro ottenuto su Prime Video dalla sua ultima regia, Capi di stato in fuga, con Idris Elba e John Cena. Il film ha registrato ottimi dati di visione, dimostrando il feeling del regista con l'action puro e l'ambiente streaming.

Road House: Jake Gyllenhaal in una scena

Il primo Road House diretto da Liman, uscito nel 2024, ha rappresentato una versione iper-stilizzata e contemporanea del cult del 1989 con Patrick Swayze. Nonostante alcune perplessità critiche, il film ha ottenuto un successo straordinario su Prime Video. L'interpretazione intensa di Jake Gyllenhaal e lo stile registico sicuro di Liman hanno contribuito a contenere le oscillazioni tonali del racconto.

Tuttavia, il passaggio da Liman a Guy Ritchie, e ora a Naishuller, sembra suggerire una certa instabilità nella visione artistica del franchise. Se Liman garantiva un equilibrio tra spettacolarità e narrazione, e Ritchie avrebbe potuto imprimere il suo marchio ironico e pulp, Naishuller porta con sé uno stile visivo iper-adrenalinico, ma potenzialmente meno sfaccettato.

Road House 2 e l'incognita sequel: cosa aspettarsi

Il successo del primo film ha spinto Amazon ad avviare rapidamente la produzione del sequel, ma la direzione del progetto sembra tuttora in via di definizione. Road House 2 dovrà trovare un equilibrio tra l'estetica visiva energica di Naishuller e le aspettative di un pubblico che ha premiato la formula originale del remake.

Road House: Jake Gyllenhaal e Conor McGregor nel film

A oggi non sono ancora noti i dettagli della trama, né è stato confermato ufficialmente il ritorno di Gyllenhaal nel ruolo del protagonista. Quel che è certo è che il franchise sta attraversando una fase delicata, e molto dipenderà dalla capacità del nuovo regista di adattarsi alle esigenze di una produzione destinata allo streaming globale.