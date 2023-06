Yellowstone, Taylor Sheridan rompe il silenzio sull'uscita di Kevin Costner: 'Sono deluso'

Dopo tanti rumor, il creatore di Yellowstone Taylor Sheridan ha rotto il silenzio commentando l'uscita di Kevin Costner dallo show; Sheridan ha confessato di essere "deluso", ma ha anche aggiunto che la decisione è fuori dal suo controllo.

Yellowstone: Kevin Costner in una scena della serie

In una nuova intervista con l'Hollywood Reporter, il re mida del piccolo schermo ha spiegato di aver continuato a comunicare liberamente con Kevin Costner fino a quando non sono stati coinvolti gli avvocati:

"Nella nostra ultima conversazione, Kevin mi ha spiegato che voleva dirigere questo progetto (riferendosi al film western in in quattro parti Horizon: An American Saga, che Costner avrebbe finanziato ipotecando la sua casa, ndr). Lui e la rete stavano discutendo su quando avrebbe potuto finire con Yellowstone. Ho detto, 'Troviamo un modo per far funzionare lo schedule, cosa che abbiamo fatto".

Perché Kevin Costner ha lasciato Yellowstone?

Yellowstone: Kevin Costner in un'immagine della serie

Per occuparsi del suo film, Costner ha cercato di ridurre il numero di giorni in cui era impegnato sul set di Yellowstone. Dai 65 giorni iniziali, è voluto scendere a 50 per la prima parte della quinta stagione. Quando si è trattato di programmare la seconda metà della stagione, composta da sei episodi, Costner ha imposto di girare la sua parte in una settimana, mettendo in difficoltà la rete. Tuttavia, l'avvocato di Costner ha negato che questa richiesta sia stata fatta, affermando che l'attore era frustrato dai ritardi dietro le quinte e dalle presunte incomprensioni con Taylor Sheridan. Alla fine, la Paramount ha annunciato che lo show terminerà alla fine della quinta stagione programmata, in un primo tempo, per l'estate e ora slittata a novembre. Lo sciopero degli sceneggiatori potrebbe causare ulteriori ritardi.

"La mia opinione su Kevin come attore non è cambiata", ha detto Sheridan. "La sua interpretazione di John Dutton è simbolica e potente, e non ho mai avuto problemi che io e lui non potessimo risolvere al telefono. Ma una volta coinvolti gli avvocati, le persone non riescono più a parlarsi, niziano a dire cose che non sono vere e tentano di scaricare la colpa in base a come la stampa o il pubblico sembrano reagire. Il film sembra essere una priorità per lui e vuole spostare l'attenzione su quel lavoro. Spero davvero che sia buono, e che ne sia valsa la pena".