Yellowstone 5: il personaggio di Kevin Costner farà la fine di Brian Cox in Succession?

Smentiti i precedenti rumor, la serie Yellowstone potrebbe non concludersi con la quinta stagione, ma per il personaggio di Kevin Costner starebbe per giungere la fine.

Dopo le voci che volevano Yellowstone pronta a concludersi con la seconda parte della quinta stagione per via delle liti tra Kevin Costner e Taylor Sheridan, un nuovo rumor aggiorna sulla situazione rivelando che la serie potrebbe proseguire, ma che con molta probabilità il personaggio di John Dutton verrà fatto morire.

Yellowstone 5: una scena della serie

Secondo quanto riferito da fonti anonime a Showbiz411, John Dutton andrà incontro a una fine simile a quella di Logan Roy (Brian Cox) in Succession. La differenza è che Succession era nella sua stagione finale, mentre ben diversa è la situazione di Yellowstone, che potrebbe proseguire ancora a lungo, ma senza la presenza della star Kevin Costner. Secondo quanto anticipato dagli ultimi rumor, John Dutton verrà ucciso nella seconda parte della quinta stagione e le ripercussioni della sua morte plasmeranno la trama dei successivi episodi.

Yellowstone 5, la recensione: La questione ambientale fra progresso e tradizione

"L'intera squadra si trova in Texas per incontrarsi e cercare di capire come realizzare questa svolta. Sono sicuro che Taylor Sheridan lo farà funzionare in qualche modo. Sapevamo tutti che alla fine Kevin se ne sarebbe andato" avrebbe rivelato la fonte anonima.

Per scoprire se le rivelazioni sono corrette non ci resta che attendere l'arrivo dei restanti sette episodi di Yellowstone, che dovrebbero entrare in lavorazione a breve, liti sul set permettendo.