Demet Özdemir torna con Atto d'infedeltà: da oggi su Mediaset Infinity la nuova serie turca

Una serie turca insolitamente breve arriva oggi su Mediaset Infinity con i primi 6 episodi: a dare il volto alla protagonista c'è Demet Özdemir e per scoprire come finirà la spirale di tradimenti e inganni bisognerà attendere solo altri 7 giorni

Una relazione che sembra perfetta, dubbi sempre più difficili da ignorare e un profilo falso destinato a cambiare tutto. Sono questi gli elementi al centro di Atto d'Infedeltà, la nuova serie turca che debutta oggi, mercoledì 10 giugno, nel catalogo gratuito di Mediaset Infinity.

La protagonista, İlkin, una brillante caporedattrice, ha il volto di una giovane attrice che il pubblico italiano conosce ormai benissimo: Demet Özdemir.

Con 8 episodi totali, il cofanetto completo della nuova serie turca di Mediaset Infinity sarà disponibile in streaming solo dal 17 giugno, quando verranno pubblicate anche le due puntate finali.

Una storia di segreti, bugie e sentimenti messi alla prova, con un intreccio che ruota attorno ai temi della fiducia e delle conseguenze delle proprie scelte.

Nonostante la relazione con Tolga, attore di successo interpretato da Buğra Gülsoy, İlkin non riesce a mandar via la sensazione che qualcosa sia ormai cambiato per sempre. I comportamenti dell'uomo alimentano i suoi sospetti, e decide così di metterlo alla prova.

Per scoprire la verità, İlkin crea infatti un'identità fittizia sui social. Quando Tolga chiede di incontrare la misteriosa Berlin, il piano prende una piega inaspettata. A entrare in gioco è allora Sinem, una giovane stagista interpretata da Hafsanur Sancaktutan, coinvolta suo malgrado in una situazione che rischia di sfuggire al controllo di tutti.

Le trame dei primi sei episodi di Atto d'infedeltà

Quando Atto d'infedeltà comincia, Ilkin e Tolga sono al punto da non riuscire più a comunicare tra di loro. Tolga non è soddisfatto della serie tv in cui recita. Ilkin, dopo verle provate tutte per riuscire a parlare con lui, arriva al punto in cui deve lasciarlo o prendere una decisione ardita. Decide di usare un profilo falso per mandargli dei messaggi sotto mentite spoglie.

La donna corre un ulteriore rischio decidendo di dare al suo profilo falso un volto. Nell'episodio 2, inoltre, entra in scena anche un altro personaggio, fondamentale in questa dinamicha: la giovane stagista Sinem. Quando Ilkin le fa un'offerta che non può rifiutare, lei accetta senza sapere in cosa si sta cacciando. Ilkin la prepara, spiegandole per ore tutto quello che c'è da sapere sul suo fidanzato e Sinem si presenta all'appuntamento nelle vesti di "Berlin".

L'episodio 3 innesca un altro meccanismo pericoloso: la caporedattrice contribuisce ad aumentare la popolarità di Sinem alla rivista in cambio del suo aiuto. Quando Tolga manda un messaggio a Ilkin, pensando di scrivere a Berlin, Ilkin sospetta che il loro incontro non sia stato così innocente. Sinem si è innamorata di Tolga e lui non riesce a togliersela dalla testa, ma d'altro canto non vuole mettere fine alla sua storia d'amore più duratura. La donna cerca di scoprire cosa sta succedendo esattamente.

L'episodio 4 si porta con sè una drastica decisione: la necessità di chiudere ogni rapporto con Sinem e Tolga. Ilkin manda Sinem a lavorare in un'altra rivista e decide di lasciare Tolga, ma solo dopo la premiazione annuale della rivista.

Sinem e Tolga si incontrano alla serata e danno libero sfogo alla loro passione, mentre Ilkin ha un brutto incidente d'auto.

Donna ostinatamente orgogliosa quella interpretata da Demet Özdemir, che ha fatto in modo che nessuno sapesse del suo incidente. Fortunatamente Burcin si rivolge a Kenan, operatore olistico, per prendersi cura di lei. Sebbene all'inizio rifiuti il suo aiuto, decide di seguire i suoi consigli quando scopre di Tolga e Sinem.

Intanto Tolga, che credeva di essersi completamente lasciato alle spalle Ilkin, viene a sapere per caso del suo incidente.

Nell'episodio 6 scopriamo che il suo primo istinto è quello di correre da Ilkin. Ma ha paura che vedendola anche solo una volta, non riuscirà più a dimenticarla. Così Tolga decide di dedicarsi anima e corpo alla sua relazione con Sinem; ma un indizio che trova su Berlin lo sconvolge. Ilkin, invece, cerca di seguire le istruzioni di Kenan, anche se i due non vanno molto d'accordo.

Per scoprire come finirà Atto d'infedeltà, appuntamento alle prime ore del 17 giugno sempre su Mediaset Infinity.