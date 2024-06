Yellowstone 5, Kevin Costner dice addio alla serie: "Non tornerò per il finale di stagione"

Kevin Costner, con un video condiviso sui social, ha confermato che non ritornerà sul set di Yellowstone in occasione delle riprese della Parte 2 della stagione 5.

L'attore ha così posto fine alle ipotesi e a ogni possibile domanda da parte dei fan su una possibile apparizione di John Dutton prima di arrivare al finale della serie ideata da Taylor Sheridan.

Il messaggio di Kevin Costner

Sul suo account su X, l'attore premio Oscar ha condiviso il video in cui dichiara: "Voglio farvi sapere che dopo questo lungo anno e mezzo lavorando a Horizon e facendo tutte le cose necessarie, e pensando a Yellowstone, quell'amata serie che amo e che so amate, mi sono semplicemente reso conto che non sarò in grado di continuare la stagione 5B o farlo in futuro".

Kevin Costner, interprete del patriarca della famiglia Dutton ha aggiunto: "Si è trattato di qualcosa che mi ha realmente cambiato. L'ho amata. E so che voi l'avete amata. E volevo semplicemente farvi sapere che non ritornerò, e amo il rapporto che siamo stati in grado di sviluppare".

Costner ha quindi concluso con un chiaro: "Ci vedremo al cinema".

Cosa accadrà nell'ultimo capitolo della storia

Nelle ultime puntate della serie, la lotta per difendere Yellowstone continua sotto la minaccia delle imposizioni della Market Equities e delle rivendicazioni dei rappresentanti della riserva indiana di Broken Rock.

Nel cast dello show ci sono anche Kelly Reilly, Luke Grimes e Wes Bentley nei panni dei figli di John Dutton.

La serie creata da Taylor Sheridan saluterà i suoi fan con gli episodi in arrivo a partire da domenica 10 novembre negli Stati Uniti su Paramount Network e, successivamente sugli schermi italiani di Sky e in streaming su NOW in esclusiva.