Yellowstone, Ed Harris entra nella saga con un ruolo nello spinoff su Beth e Rip

Ed Harris ritornerà sul piccolo schermo con un ruolo in The Dutton Ranch, lo spinoff di Yellowstone che continuerà la storia di Beth e Rip.

Nello show ritorneranno, ovviamente, Kelly Reilly e Cole Hauser nella parte dei due personaggi principali.

I protagonisti della serie

Tra gli interpreti di The Dutton Ranch ci saranno inoltre Annette Bening e Finn Little. Lo showrunner della serie sarà Chad Feehan.

Gli episodi seguiranno Beth Dutton (Kelly Reilly) e Rip Wheeler (Cole Hauser) dopo la lotta per il terreno in cui decidono di stabilirsi. La coppia dovrà affrontare momenti difficili e fare di tutto per sopravvivere, il tutto mentre si assicurano che Carter (Little) diventi l'uomo che dovrebbe essere.

Ed Harris avrà la parte di Everett McKinney, un uomo molto esperto che lavora come veterinario e tratta gli animali con compassione e comprensione, oltre a essere dotato di un buon senso dell'umorismo.

La storia dello spinoff di Yellowstone sarà ambientato nel presente e proseguirà la storia della figlia di John Dutton III (Kevin Costner). Rip, invece, aveva iniziato a lavorare per John quando era un ragazzino, dopo aver ucciso il patrigno per proteggere la madre. Dutton lo aveva accolto e gli aveva insegnato a essere un cowboy, trattandolo come un figlio.

L'espansione della saga creata da Taylor Sheridan

La serie cult Yellowstone, che ha già avuto gli spinoff 1883 e 1923, è stata co-creata da Taylor Sheridan e John Linson, impegnati inoltre come produttori in collaborazione con Paramount.

In futuro il franchise dovrebbe espandersi anche con The Madison, con star Michelle Pfeiffer, e Y: Marshals, mentre in fase di sviluppo ci sono 1944 e 6666.

Nonostante l'uscita di scena di Kevin Costner, la saga di Yellowstone continua a espandersi, sfruttando il successo ottenuto dalla serie originale.