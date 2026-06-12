Noi, il remake di This is Us con Lino Guanciale torna stasera: ecco perché non era piaciuta la serie

Alla sua uscita nel 2022 l'accoglienza fu tiepida, per non dire pessima. Da stasera torna in replica su Rai 2 con i primi due episodi: siamo pronti a dargli una seconda chance? Intanto vediamo perché non era piaciuta.

Stasera su Rai 2 torna in replica Noi, la serie con Lino Guanciale e Aurora Ruffino che nel 2022 ha portato sul piccolo schermo italiano il complesso universo emotivo e sentimentale di This Is Us, uno dei family drama più apprezzati degli ultimi anni.

Un'operazione ambiziosa, quella di adattare un racconto diventato un punto di riferimento per molti spettatori, celebre per la sua narrazione intrecciata, i continui salti nel tempo e la capacità di coinvolgere profondamente il pubblico, trasformandolo però in una fiction pensata per il contesto italiano. E infatti all'epoca non tutti l'avevano apprezzata. Oggi sarà diverso?

Noi, di cosa parla la serie

Lino Guanciale in Noi

Noi è un family drama che racconta la storia della famiglia Peirò attraverso diverse epoche della loro vita, alternando continuamente passato e presente. Al centro ci sono Pietro e Rebecca, interpretati da Lino Guanciale e Aurora Ruffino, una coppia che negli anni Ottanta si prepara ad accogliere tre figli e a costruire una famiglia destinata ad affrontare sfide importanti.

La serie segue la crescita di Claudio, Caterina e Daniele dall'infanzia all'età adulta, mostrando come le esperienze vissute, le scelte personali e i legami familiari influenzino il loro percorso. Tra amori, crisi, successi professionali, lutti e momenti di riconciliazione, il racconto intreccia le storie dei vari membri della famiglia, mettendo in luce il modo in cui il passato continua a riflettersi sul presente e sulle relazioni tra i protagonisti.

L'ombra lunghissima di This is Us

This is Us, Milo Ventimiglia e Mandy Moore

L'impianto narrativo della serie diretta da Luca Ribuoli e prodotta da Cattleya e Rai Fiction richiama in modo evidente quello che ha reso celebre This Is Us, ovvero linee temporali intrecciate, colpi di scena e dettagli apparentemente marginali che acquistano peso episodio dopo episodio. Proprio questo aspetto, però, è stato al centro di molte critiche.

Chi già conosceva già la serie americana ha spesso faticato a lasciarsi sorprendere, perché diversi passaggi chiave seguivano traiettorie molto simili all'originale. In alcuni momenti, la forte aderenza al modello di partenza è sembrata più una scelta prudente che un vero tentativo di reinterpretazione.

Per il pubblico che non aveva mai visto This Is Us, Noi poteva comunque rappresentare un coinvolgente family drama. Per chi aveva amato la versione statunitense, invece, il confronto era inevitabile e finiva spesso per accompagnare la visione, mettendo in evidenza somiglianze, differenze e occasioni in cui la serie avrebbe potuto osare di più.

Troppo fedele o troppo poco italiana?

Dario Aita e Claudia Marsicano in una scena di Noi

A lasciare interdetti è stato proprio l'adattamento. Noi non è stata bocciata, alla sua uscita, perché priva di emozione, anzi, il racconto familiare conservava momenti intensi, sostenuti da un cast importante e da una confezione curata. Lino Guanciale porta in scena un Pietro affettuoso e vulnerabile, Aurora Ruffino dà a Rebecca dolcezza e malinconia, mentre la colonna sonora cerca una via italiana ai sentimenti, pescando anche nella memoria musicale del nostro Paese.

Il problema, per molti, è stato un altro: la serie sembra rimanere sospesa tra l'omaggio e la copia. Alcuni cambiamenti funzionano, come l'adattamento del percorso televisivo di Claudio, più vicino alla fiction italiana che alla sitcom americana. Altri passaggi, invece, appaiono meno convincenti, perché non sempre il contesto sociale, culturale e familiare italiano riusciva davvero a prendere il posto di quello statunitense.

Noi torna in replica: diamole una seconda chance

A distanza di tempo dal debutto, il ritorno di Noi su Rai 2 a partire da stasera, venerdì 12 giugno, offre l'occasione di guardare la serie con occhi diversi. Al momento della messa in onda originale, il confronto con This Is Us era inevitabile e ha finito per condizionare gran parte dei giudizi. Oggi, però, la fiction può essere valutata per ciò che è riuscita a raccontare, al di là del peso di essere un remake.