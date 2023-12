X-Men: Marvel progetta un reboot al femminile, Mr. Sinister sarà il villain? [RUMOR]

I Marvel Studios avrebbero finalmente dato il via allo sviluppo del tanto atteso reboot degli X-Men, organizzando riunioni con sceneggiatori e creativi per decidere la linea da seguire. Difficile che qualche anticipazione ufficiale trapeli prima del 2024, ma secondo alcune voci il film si concentrerà sui personaggi femminili e potrebbe vedere come principale villain Mr. Sinister.

Deadpool 3: Ryan Reynolds e Hugh Jackman in una scena

Non è stata ancora scritta una sceneggiatura (ovviamente), ma secondo l'insider Daniel Richtman, l'idea iniziale è quella di concentrarsi maggiormente sui membri femminili del team. Si ritiene che Kevin Feige voglia rendere il nuovo lungometraggio il più diverso possibile dal franchise della 20th Century Fox, il che significa anche niente Magneto per il momento. Inoltre le voci si concentrano sul possibile villain, Mr. Sinister.

"Penso che tutti stiano inseguendo gli X-Men perché penso che lì si trovano i personaggi più ricchi", ha detto lo sceneggiatore di Loki Eric Martin a Total Film in una recente intervista. "Mi piacerebbe partecipare al progetto. Finché la Marvel vorrà, ovviamente, mi piacerebbe lavorare su più progetti MCU. Marvel ha cambiato la mia vita fidandosi di me per scrivere questa stagione di Loki. È stata una grande responsabilità, e spero di essermi guadagnato la loro fiducia. Per me tutto dipende dai personaggi. Abbiamo personaggi profondi e interessanti su cui lavorare? Questo è ciò che mi fa alzare dal letto la mattina. Posso raccontare una storia profondamente emotiva e guidata dai personaggi su questa enorme tela?"

Deadpool 3: una foto dal set svela il ritorno di altri due X-Men [SPOILER]

Come sarà il reboot degli X-Men?

Kevin Feige ha annunciato lo sviluppo di un reboot degli X-Men dopo l'acquisizione di Fox da parte di Disney nel 2019, ma da allora gli aggiornamenti sono stati inesistenti. Secondo alcune voci, alcuni problemi contrattuali avrebbero impedito ai Marvel Studios di inserire nuovi attori nei panni dei celebri mutanti Wolverine, Cyclope, Tempesta e degli altri mutanti nell'MCU.

Pare che se la Marvel volesse riproporre la squadra dei mutanti utilizzando uno qualsiasi degli stessi personaggi del franchise Fox prima del 2025, creativi come Simon Kinberg, Bryan Singer e altri avrebbero diritto a crediti e compensi e potrebbero anche avere un certo grado di controllo creativo.

Che sia vero o no, per il momento solo singoli personaggi degli X-Men hanno fatto capolino in altri progetti dell'MCU: Professor Xavier di Sir Patrick Stewart è apparso in Doctor Strange nel Multiverso della Follia e Hugh Jackman è tornato a indossare gli artigli di Logan per Deadpool 3. Una recente voce afferma che l'eroina israeliana Sabra sarà introdotto come mutante in Captain America: Brave New World. Il resto è ancora tutto da scoprire.