Captain America 4: Marvel adotta un "nuovo approccio" per la supereroina israeliana Sabra

Disney e Marvel Studios hanno annunciato al D23 Expo che Shira Haas, candidata agli Emmy per la serie "Unorthodox", si unirà al Marvel Cinematic Universe nei panni della supereroina Sabra nel prossimo film di "Captain America", ufficialmente intitolato Captain America: New World Order. Nei fumetti, Sabra è una mutante che funge da agente del Mossad. L'inclusione del personaggio nei fumetti ha a lungo generato polemiche, ma la Marvel ha confermato che sta adottando un "nuovo approccio" con Sabra per il grande schermo.

"Sebbene i nostri personaggi e le nostre storie siano ispirati dai fumetti", ha rivelato lo studio attraverso una dichiarazione, "sono sempre immaginati per lo schermo e il pubblico di oggi, e i realizzatori stanno adottando un nuovo approccio con il personaggio Sabra che è stato il primo introdotto nei fumetti oltre 40 anni fa".

Sabra è apparsa per la prima volta nei fumetti nei primi anni '80 per gentile concessione di "The Incredible Hulk". La sua presenza è diventata un punto di contesa in quanto ha portato i fumetti Marvel saldamente nel conflitto israelo-palestinese. In un fumetto di Hulk del 1981, ad esempio, Sabra mostra poco rimorso per la morte di un ragazzo palestinese fino a quando Hulk non le insegna i valori umani.

Anche il nome Sabra è stato fonte di controversia. Per gli ebrei israeliani, Sabra può essere semplicemente una persona nata in Israele. Ma con la parola Sabra si fa anche riferimento al massacro di Sabra e Shatila. L'eccidio, compiuto dalle Falangi libanesi e dall'Esercito del Libano del Sud, con la complicità dell'esercito israeliano, di un numero di civili compreso fra 762 e 3.500, prevalentemente palestinesi e sciiti libanesi.

Quale sarà dunque il "nuovo approccio" che verrà utilizzato con l'introduzione di Sabra in CaptaIn America 4?