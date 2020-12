X-Men - Le origini: Wolverine, lo stuntman di Ryan Reynolds "Sapevo che Deadpool sarebbe stato pessimo"

Lo stuntman di Ryan Reynolds in X-Men - Le origini: Wolverine ha ammesso di aver capito fin dal principio che la rappresentazione del personaggio di Deadpool nel film sarebbe stata pessima.

Ryan Reynolds e le sue spade in una scena di X-Men - Le origini: Wolverine

Scott Adkins, stunt double di Ryan Reynolds in X-Men - Le origini: Wolverine, era molto pessimista sulla rappresentazione del personaggio di Wade Wilson, alias Deadpool, che definisce pessima. Nel corso di un'intervista con The Illuminerdi, lo stuntman ha discusso la prima apparizione del personaggio di Deadpool, alias Mercenario Chiacchierone, nell'universo cinematografico degli X-Men, dichiarando:

"Quando ho avuto il lavoro ero eccitato. Non vedevo l'ora di vedere il costume completo di Deadpool e tutto il resto. Quando mi hanno convocato e ho visto i concept della bocca cucita e gli occhi laser e gli artigli che saltano fuori ho pensato 'Non funzionerà.'"

Hugh Jackman impegnato in una spettacolare sequenza di X-Men - Le origini: Wolverine

Scott Adkins aggiunge scherzosamente che avrebbe voluto essere richiamato per Deadpool 2, che includeva una scena dei titoli di coda in cui Wade, vestito di rosso e con la bocca aperta, torna indietro nel tempo per uccidere il Deadpool di X-Men Origin: "Alla fine avrebbe potuto uccidermi. Dopo tutto è stata colpa mia" esclama lo stuntman tra le risate, ammiccando alla delusione dei fan post visione di X-Men - Le origini: Wolverine.

Qualche anno dopo, Ryan Reynolds è tornato a vestire i panni di Deadpool in maniera adeguata in due film di enorme successo che hanno sdoganato il rating R nei cinecomic. Dopo l'acquisizione di Fox da parte di Disney, si attende di conoscere la sorte di Deadpool 3, attualmente in fase di sviluppo presso i Marvel Studios con nuovi sceneggiatori.

