Deadpool 3. Ryan Reynolds ironizza: "Ecco perché non viene girato il sequel"

Ryan Reynolds ha pubblicato un divertente video in cui spiega il motivo per cui ci vuole così tanto a realizzare Deadpool 3.

L'attore ha ironizzato su un anniversario molto speciale: il quinto anniversario del giorno in cui online è stato condiviso il materiale che ha poi portato all'approvazione della produzione del primo capitolo della storia dell'irriverente mercenario.

It's why the next #Deadpool film is taking so long. Still trying to solve this. Happy #Leakaversary pic.twitter.com/w6Ld5NhKYu — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) July 28, 2020

Da tempo i fan di Deadpool stanno chiedendosi quale sarà il futuro del franchise dopo la fusione tra 20th Century Fox e Disney. Ryan Reynolds ha ora condiviso online l'ironico filmato ideato come parodia di Unsolved Mysteries, la serie Netflix in cui si raccontano casi di misteri irrisolti.

Cinque anni fa è infatti avvenuto l'ormai famoso leak che ha gettato le basi per la produzione del primo film dedicato al mercenario.

Ryan ha ora scritto: "Ecco il motivo per cui la realizzazione di Deadpool sta richiedendo così tanto tempo. Stiamo ancora cercando di risolvere questo. Buon Leakanniversario".

Ovviamente i motivi alla base dell'attesa sono ben diversi, tuttavia il video riaccende le speranze dei fan che attendono qualche aggiornamento da parte della Marvel.

Per qunato riguarda il "mistero", le ipotesi più concrete sono legate a una scelta ben precisa del regista Tim Miller che, di fronte all'incertezza da parte di Fox, ha dimostrato che i potenziali spettatori avrebbero accolto in modo positivo il personaggio e l'atmosfera ideata per l'adattamento dei fumetti.