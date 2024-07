X-Men: Le origini - Wolverine, Ryan Reynolds: "Il flop? Colpa della Fox"

La star di Deadpool & Wolverine ricorda il tremendo flop della pellicola in cui compare per la prima volta il suo personaggio più celebre

Forse non tutti lo ricordano, ma il personaggio di Deadpool ha fatto il suo esordio sul grande schermo in X-Men: Le origini - Wolverine, ma il film fu un flop al box-office. A distanza di parecchi anni, Ryan Reynolds non lo ha dimenticato affatto, incolpando la Fox del fallimento commerciale.

Il film prequel della Marvel aveva molti momenti controversi, tra cui gli artigli in CGI di Wolverine, ma è forse più noto per il modo in cui ha sbagliato totalmente la prima apparizione di Deadpool in live-action.

X-Men - Le origini: Wolverine è stato massacrato da critica e pubblico, che lo hanno fatto a pezzi, con un punteggio rispettivamente del 38% e del 58% su Rotten Tomatoes. In una recente intervista con Entertainment Weekly, la star di Deadpool & Wolverine Reynolds ha rivelato i suoi veri sentimenti nei confronti del film.

Wolverine: Origins - Ryan Reynolds è Deadpool

Un Deadpool completamente sbagliato

Pur non nominando direttamente la Fox, l'attore ha affermato che la maggior parte delle cose che non sono andate per il verso giusto aveva a che fare con i "mandati dello studio" e la Fox era lo studio principale dietro al film.

X-Men - Le origini: Wolverine, per Ryan Reynolds è "pura spazzatura"

"Ci sono molti errori che non hanno nulla a che fare con il team creativo principale, ma che sono più che altro l'esito dei mandati dello studio. In realtà penso che ci siano molte cose buone".

L'errore peggiore di X-Men: Le origini - Wolverine è stata la rappresentazione di Deadpool. Dopo essere apparso brevemente nella sequenza di apertura del film, Wade ritorna nel momento clou del film in una versione molto diversa da quella che il pubblico conosce oggi. Questa rappresentazione ha la bocca cucita, occhi laser e grandi spade di metallo. Il pubblico rimase sconvolto da questa bizzarra decisione creativa e il personaggio sarebbe stato riscattato solo con Deadpool del 2016. La Fox ha persino scherzato su questo errore in Deadpool 2, dove Wade viaggia indietro nel tempo e uccide la sua versione Origins.