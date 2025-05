X-Men: chi sono i cattivi che affronteranno i mutanti nel reboot della Marvel

A detta di tutti, Sinistro sarà il grande cattivo dell'atteso reboot degli X-Men dei Marvel Studios, ma il potente genetista potrebbe non essere l'unico cattivo che la nostra squadra di eroi mutanti dovrà affrontare.

Alex Perez ha rilasciato alcune informazioni sugli X-Men e ritiene che Sinistro, alias Dr. Nathaniel Essex, sarà affiancato dal Senatore Kelly e da Bolivar Trask come "i primi elementi antagonisti che vorrebbero utilizzare per il primo film degli X-Men".

Con il coinvolgimento di Sinistro e (forse) delle Sentinelle, non è del tutto sorprendente che anche Trask e Kelly entrino a far parte della storia, ma possiamo immaginare che alcuni fan siano un po' delusi se la Marvel decide di rivisitare questi personaggi dopo che entrambi sono apparsi nel franchise X-Men dei 20th Century Studios. Detto questo, quei film hanno solo scalfito la superficie di ciò che questi umani spietati sono in grado di fare, e la loro introduzione potrebbe aprire la strada ad alcune importanti storie del fumetto.

Molti degli X-Men originali torneranno in Avengers: Doomsday, e Perez sembra certo che non saranno gli unici. Anche se non sappiamo se tutti questi personaggi appariranno, Tempesta, Jean Grey, Wolverine, Deadpool, X-23 e Colosso sembrano probabili.

Cosa sappiamo sul reboot degli X-Men

Il cast di X-Men - Le origini: Wolverine al completo

Di recente abbiamo saputo che il regista di Thunderbolts* Jake Schreier è in lizza per dirigere il reboot, anche se la notizia non è ancora stata ufficializzata.

Il casting non è ancora in corso (per quanto ne sappiamo), ma si dice che nomi del calibro di Harris Dickinson, Margaret Qualley e Julia Butters siano nel mirino dello studio (si dice che fossero in lizza per interpretare Ciclope, Rogue e Kitty Pryde, ma non sappiamo se sia ancora così), insieme alla star di Alien: Romulus David Jonsson e a Trinity Bliss, che potrebbe essere in lizza per interpretare Jubilee.

Tra gli altri nomi emersi dalle indiscrezioni figurano Hunter Schafer (Mystique), Ayo Edebiri (Storm) e Javier Bardem (Mr. Sinister).