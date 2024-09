X-Men: nuove indiscrezioni rivelano i piani per il reboot e per il Wolverine di Hugh Jackman

Circolano nuove indiscrezioni sull'atteso reboot degli X-Men dei Marvel Studios e i fan potrebbero rimanere molto sorpresi dai piani che Feige ha in serbo per la squadra di mutanti.

Kevin Feige aveva assicurato ai fan che un reboot degli X-Men era in cantiere poco dopo l'acquisizione degli asset della 20th Century Fox da parte della Disney nel 2019, ma solo di recente abbiamo iniziato a ricevere aggiornamenti ufficiali sul progetto.

Michael Lesslie sarà l'autore della sceneggiatura e, sebbene non sia ancora stato annunciato un regista, si ritiene che lo studio abbia iniziato a incontrare i possibili candidati e che lo sviluppo del film prenderà il via all'inizio del 2025.

Per ora si tratta solo di voci, ma se queste ultime affermazioni di Daniel Richtman si riveleranno esatte, i fan potrebbero rimanere molto sorpresi dai piani della Marvel per gli eroi mutanti e, nello specifico, per Wolverine.

Wolverine farà parte del reboot?

Secondo lo scooper, il reboot degli X-Men del MCU non conterrà affatto Wolverine e la squadra sarà simile alla serie animata X-Men '97 con l'aggiunta di altri personaggi. A quanto pare, Logan non farà parte dell'elenco perché Hugh Jackman rimarrà in giro per un bel po', forse anche dopo Avengers: Secret Wars.

La permanenza di Jackman nei panni dell'iconico mutante con gli artigli non sorprende più di tanto dopo il grande successo di Deadpool & Wolverine, ma non includere Logan nella squadra reboot è una scelta che i fan potrebbero non apprezzare. Anche se i lettori dei fumetti la vedranno probabilmente come una mossa azzeccata (da anni chiedono che si ponga una maggiore attenzione sugli altri personaggi), Wolvie è (chiaramente) ancora una grande attrazione per tutto il pubblico.

Durante una recente intervista con Discussing Film, è stato chiesto a Feige come ci si sente sapendo che "siamo più vicini a vedere gli X-Men e i Vendicatori insieme sul grande schermo".

"È estremamente emozionante, a livello personale, aver fatto un film con Hugh dopo 25 anni e aver partecipato in piccola parte al primo film degli X-Men. E sapere che, grazie a vari accordi con gli studios, ora abbiamo 1000 nuovi personaggi. Ora che li abbiamo, è molto divertente pensare a ciò che possiamo fare. La nostra serie animata X-Men '97 è stata una sorta di primo assaggio. La risposta a quella serie ci ha entusiasmato ulteriormente e ci ha ispirato sul modo in cui portare la soap opera e la saga dei mutanti nel MCU".