X-Men: il reboot Marvel ha finalmente trovato uno sceneggiatore

C'è voluto del tempo, ma finalmente Marvel ha trovato lo sceneggiatore giusto per il preannunciato reboot degli X-Men. Secondo quanto anticipato dall'Hollywood Reporter, sarà Michael Lesslie, noto per la serie La tamburina e per il recente prequel Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente a occuparsi dello script del cinecomic tratto dai fumetti di culto Marvel. Al momento il film non ha ancora una data di uscita né un regista coinvolto nel progetto.

X-Men rimane una proprietà popolare per Disney dopo il recente successo della serie animata Disney+ X-Men '97, accolta con entusiasmo da pubblico e critica. La serie è un reboot dello show animato X-Men: The Animated Series, lanciato nel 1992.

Hugh Jackman sfodera gli artigli nei panni di Wolverine

I mutanti più amati dal pubblico

Il team degli X-Men ha fatto il suo debutto nei fumetti nel 1963 creato da Stan Lee e Jack Kirby. Il primo lungometraggio dedicato ai mutanti è arrivato nel 2000 con X-Men della 20th Century Fox, diretto dal regista Bryan Singer. Sono seguiti due sequel, per poi arrivare al prequel del 2011 X-Men: First Class del regista Matthew Vaughn, che ha dato vita a tre sequel il più recente dei quali è Dark Phoenix del 2019.

Dopo l'acquisizione di Fox da parte di Disney, cresce l'attesa per vedere i nuovi X-Men fare il tanto atteso debutto nell'universo cinematografico Marvel dopo i Fantastici Quattro, altro team di supereroi al centro dei fumetti Marvel che sta per fare ritorno sul grande schermo in nuovo film in uscita nel luglio 2025, con le star Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach.

Prima del reboot degli X-Men, uno dei mutanti più amati, lo Wolverine di Hugh Jackman, tornerà a fianco del collega Wade Wilson, alias Ryan Reynolds, nell'atteso Deadpool & Wolverine, terzo capitolo della saga sul Mercario Chiacchierone nelle sale italiane dal 24 luglio.