Hostage Radio stasera su Rai 4: trama del thriller dove una diretta diventa un incubo

A Londra, lo studio di un talk show radiofonico notturno diventa il centro di una lunga notte di paura in diretta. È qui che si sviluppa Hostage Radio (titolo originale Feedback), thriller claustrofobico diretto da Pedro C. Alonso, che andrà in onda questa sera martedì 9 giugno alle 21:20 su Rai 4 in prima visione assoluta.

Una diretta radio che diventa un incubo senza via d'uscita

Il protagonista è Jarvis Dolan, popolare e provocatorio conduttore radiofonico noto per il suo stile aggressivo e per la capacità di alimentare il dibattito su temi controversi, fino a diventare un vero dominatore della scena mediatica notturna. La sua routine viene spezzata in modo brutale quando due uomini armati e mascherati fanno irruzione negli studi durante una diretta seguitissima, trasformando la trasmissione in un incubo senza via d'uscita.

Quella che doveva essere una serata speciale, segnata anche da uno scoop legato alla Brexit, si trasforma rapidamente in un'operazione di home invasion psicologica. I sequestratori non intendono interrompere la diretta: al contrario, costringono Jarvis a rimanere in onda e a confessare, davanti a milioni di ascoltatori, un segreto oscuro legato al suo passato e a uno scandalo rimasto sepolto per anni.

Eddie Marsan e Jarvis Dolan

Il film si sviluppa quasi interamente in tempo reale, sfruttando l'ambientazione chiusa dello studio radiofonico per costruire una tensione crescente e un'atmosfera sempre più soffocante, in cui il confine tra vittime e carnefici diventa progressivamente ambiguo e instabile. Tra giochi psicologici, pressioni mediatiche e continui colpi di scena, Hostage Radio mescola thriller e paranoia contemporanea, portando lo spettatore dentro una spirale di controllo e manipolazione in diretta.

Cast e personaggi: Eddie Marsan guida il thriller claustrofobico

Nel cast spicca l'intensa interpretazione di Eddie Marsan nei panni di Jarvis Dolan, affiancato da Paul Anderson, celebre per il suo ruolo in Peaky Blinders, e Ivana Baquero diventata famosa in tutto il mondo quando era ancora una bambina per il ruolo di Ofelia nel capolavoro di Guillermo del Toro Il labirinto del fauno.

Ad arricchire il cast del film contribuiscono altri interpreti, tra questi spicca Alexis Rodney nel ruolo di Anthony, il produttore dello show di Jarvis Dolan, che si ritrova immediatamente sotto il tiro dei sequestratori proprio a causa della sua posizione strategica tra la regia e lo studio di registrazione. Al suo fianco, a comporre la coppia di assalitori insieme al brutale Hunter, troviamo Oliver Coopersmith nei panni di Wrecker, il secondo complice mascherato, caratterizzato da un'indole decisamente più instabile, rabbiosa e imprevedibile che rende il sequestro ancora più pericoloso.

Paul Anderson è Andrew

La controparte manageriale ed editoriale dell'emittente è invece affidata ad Anthony Head, attore britannico recentemente scomparso, noto per il ruolo di Giles nella serie cult Buffy l'ammazzavampiri. Qui l'attore interpreta Norman Burgess, un cinico dirigente della radio che incarna perfettamente lo spietato mondo dei media, un ambiente dove l'etica passa spesso in secondo piano rispetto ai dati d'ascolto e alla gestione degli scandali.

Infine, la giovane Alana Boden interpreta Julia, una ragazza legata a doppio filo al torbido segreto del passato che il conduttore è costretto a confessare, mentre Nacho Aldeguer veste i panni di Samuel, un altro sfortunato membro dello staff tecnico che si ritrova intrappolato nella cabina insieme ai colleghi durante la drammatica irruzione armata.

Dietro le quinte di Hostage Radio: una produzione tra Londra e Spagna

Anche se il film è ambientato a Londra, recitato in lingua inglese e vede come protagonisti attori britannici molto noti (come Eddie Marsan e Paul Anderson), in realtà si tratta di una produzione quasi interamente spagnola. Le riprese si sono svolte principalmente negli storici studi di Galaxia, a La Coruña, in Galizia (Spagna), dove l'intero studio radiofonico della fittizia emittente inglese è stato ricostruito da zero.