X-Men '97, i migliori episodi da guardare prima della nuova serie animata

X-Men '97 sta per arrivare su Disney+ ma se non avete mai visto la serie animata originale o non ve la ricordate bene, vi consigliamo i migliori episodi da riguardare per prepararvi al nuovo cartoon!

X-Men '97 è probabilmente una delle serie animate più attese di questa stagione: in arrivo su Disney+ il prossimo 20 marzo, rappresenta il ritorno dei mutanti Marvel sotto i riflettori dopo che Disney e Marvel Studios hanno riacquisito i diritti sui personaggi nel 2019, rimasti nelle mani di Fox per moltissimi anni. Nonostante serva a fare da apripista per Deadpool & Wolverine, che uscirà poi a luglio e introdurrà nel Marvel Cinematic Universe sia il Mercenario sboccato di Ryan Reynolds che il supereroe interpretato da Hugh Jackman in quasi tutti i film targati Fox, X-Men '97 non sarà "canon", non sarà cioè in continuità narrativa con i film Marvel Studios, e impiegherà una tecnologia di animazione più moderna, come quella già vista in What if...? ma reminiscente della serie animata originale.

X Men: un frame della serie animata

In questo senso, X-Men '97 vuole essere una vera e propria prosecuzione della serie animata andata in onda tra il 1992 e, appunto, il '97, e approdata in chiaro sui nostri canali televisivi a partire dal 1994 col titolo Gli insuperabili X-Men. Pur essendo un cartoon datato, soprattutto dal punto di vista tecnico e del doppiaggio, Gli insuperabili X-Men è stato un tassello fondamentale nella diffusione dei comics Marvel nel nostro paese, riuscendo ad adattare in modo efficace e conciso alcune storie a fumetti durate anni. Probabilmente alcuni lettori ricorderanno con nostalgia i pomeriggi passati davanti alla TV ma, in caso contrario, la serie originale è interamente disponibile su Disney+ e potrebbe essere una buona idea scoprire o riscoprire gli episodi migliori prima di vivere le nuove avventure dei mutanti in X-Men '97. Ecco i nostri consigli.

Night of the Sentinels (1x01-02)

I primi due episodi sono il punto di partenza ideale, visto che settano il mood della serie e delineano con chiarezza i rapporti tra i personaggi e i loro poteri, calando gli spettatori nei panni di Jubilee, una ragazzina che ha appena scoperto di essere una mutante. La premiere non solo spiega gli X-Men agli spettatori ma fa anche l'impensabile: uccide uno dei protagonisti, mettendo in chiaro che il cartoon, nonostante alcune soluzioni fanciullesche, si rivolge a un pubblico maturo e tratta tematiche serie come il razzismo, l'emarginazione e l'odio sociale.

Deadly Reunions (1x04)

Il quarto episodio della serie riesce a intrecciare molteplici sottotrame che terranno in piedi quasi tutta la prima stagione. L'episodio esplora la rivalità tra Wolverine e Sabretooth e spiega meglio il conflitto ideologico tra Charles Xavier e Magneto. Affronta, inoltre, il tragico rapporto di Rogue con i suoi poteri, poi approfondito nell'episodio 1x09, "The Cure", che ha anche ispirato il film X-Men: Conflitto Finale.

X Men: un frame della serie animata

Days of Future Past (1x11-12)

I due episodi adattano l'iconica storia a fumetti di Chris Claremont che ha ispirato anche l'omonimo film X-Men: Giorni di un futuro passato, pur rimaneggiando fatti e personaggi. Fa il suo esordio Bishop, un personaggio che sappiamo già essere tra i protagonisti di X-Men '97 e che dovrà compiere una scelta impossibile per salvare la specie mutante in un lontano futuro.

Till Death Do Us Part (2x01-02)

La premiere in due parti della seconda stagione riporta in scena Morph, un altro personaggio che avrà un ruolo di primo piano in X-Men '97, e introduce una nuova spina nel fianco: Sinistro. I due episodi sono importanti anche perché gettano le basi di alcuni sviluppi fondamentali nel tormentato triangolo amoroso formato da Ciclope, Jean e Wolverine.

Time Fugitives (2x07-08)

I due episodi riportano in scena Bishop e tornano sul personaggio di Cable, introdotto nella prima stagione, per spiegarne meglio le origini e gli obiettivi, che sono molto diversi dalla sua controparte a fumetti e più vicini all'antieroe interpretato da Josh Brolin in Deadpool 2: in questa circostanza, i viaggi nel tempo di Cable e Bishop si incrociano con le mire di Apocalisse, che vuole diffondere un virus mortale sul pianeta.

The Phoenix Saga (3x02-07)

Un ambizioso arco narrativo in ben cinque episodi che adatta il lunghissimo ciclo di storie che trasformano Jean Grey nella sua onnipotente controparte Fenice. La saga introduce l'impero alieno Shi'ar, il mutante Banshee, i predoni stellari e il loro capo Corsaro, che si scoprirà essere il padre di Ciclope. Il cartoon riesce ad amalgamare con intelligenza le varie sottotrame, stabilendo i presupposti per l'avventura più epica degli X-Men.

X Men: un frame della serie animata

The Dark Phoenix (3x14-17)

La storyline della Forza Fenice si conclude in un quartetto di episodi che rimaneggiano anni di fumetti iconici in un arco narrativo che introduce nuovi personaggi, tra cui Emma Frost, Dazzler e Mastermind, riportando in scena gli Shi'ar e la Guardia Imperiale per una delle battaglie più coinvolgenti e meglio animate della serie. Inutile dire che è una storia decisamente migliore del film X-Men: Dark Phoenix.

Sanctuary (4x03-04)

I due episodi adattano la storia a fumetti dell'Asteroide M, una base spaziale in cui Magneto vorrebbe che vivessero tutti i mutanti. I suoi seguaci fanatici, però, la pensano diversamente, costringendo gli X-Men ad allearsi col loro storico avversario. Sul finale torna in scena il solito Apocalisse, mentre la vicenda getta le prime basi per la presenza di Magneto nel cast di X-Men '97.

One Man's Worth (4x09-10)

Questi due episodi rappresentano un'anomalia, perché ispirarono una saga a fumetti famosissima negli anni '90 e meglio nota come L'Era di Apocalisse, piuttosto che il contrario. Si parla di nuovo di viaggi nel tempo: questa volta è l'omicidio del Professor Xavier a cambiare il corso degli eventi, costringendo alcuni X-Men in un futuro distopico a tornare indietro per riportare tutto alla normalità.

X Men: un frame della serie animata

Beyond Good and Evil (4x18-21)

Un arco narrativo che ha un sapore definitivo perché avrebbe dovuto essere il finale di serie. All'ultimo momento si decise di realizzare un'altra stagione, ragion per cui i quattro episodi finali della quarta stagione sciolgono moltissimi nodi rimasti in sospeso, riportano in scena Cable e mettono gli X-Men contro Magneto e Apocalisse in uno scontro decisivo per la salvezza dell'intero universo. Un finale spettacolare che non è un finale.

X Men: un frame della serie animata

Old Soldiers (5x07)

Non si tratta di un episodio davvero memorabile, ma rappresenta un divertente crossover con le storie degli Avengers: in un lungo flashback, Wolverine ricorda una missione ai tempi della Seconda Guerra Mondiale in cui si alleò con Captain America per sconfiggere i nazisti del Teschio Rosso.

Graduation Day (5x10)

Nel finale della serie, il Professor X rischia la vita e solo Lilandra può salvarlo, ma questo significa abbandonare la Terra e i suoi X-Men proprio mentre Magneto pianifica un altro attacco all'umanità. La conclusione de Gli insuperabili X-Men fa da ponte con X-Men '97, spiegando il particolare status quo di partenza della serie revival.