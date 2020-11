X-Men: Apocalisse, Patrick Stewart si propose per il ruolo di Mystica, “tutto nudo e blu”

Per X-Men: Apocalisse Patrick Stewart si propose scherzosamente come sostituto di Jennifer Lawrence nei panni di Mystica.

X-Men: Giorni di un futuro passato - Patrick Stewart in una scena del film

Patrick Stewart si propose scherzosamente come sostituto di Jennifer Lawrence nei panni di Mystica per X-Men: Apocalisse. L'attore inglese, interprete di Charles Xavier anziano dal 2000 al 2017, contattò il regista Bryan Singer e offrì ironicamente i propri servigi, dicendo "Sono pronto a mostrarmi nudo e blu, e anche il mondo è pronto per questo". Una battuta dettata soprattutto dal fatto che, dopo la sua prima apparizione nel ruolo, Jennifer Lawrence riuscì a far ridurre il numero di scene in cui appare con il look blu e seminudo di Mystica, optando il più delle volte per il travestimento "umano" del personaggio, capace di cambiare aspetto a piacimento.

X-Men: Giorni di un futuro passato: Jennifer Lawrence in versione Mystica

X-Men: Apocalisse è stato il terzo di quattro film incentrati su versioni più giovani dei celebri mutanti della Marvel, con Jennifer Lawrence nel ruolo di Mystica e James McAvoy in quello di Charles Xavier. Patrick Stewart, interprete di Xavier nella prima trilogia del franchise e nei film sulle avventure in solitario di Wolverine, ha interagito con la propria controparte giovane in X-Men: Giorni di un futuro passato, il film che ha resettato la continuity e sistemato alcune sviste precedenti, in particolare gli eventi del poco apprezzato X-Men: Conflitto Finale. Bryan Singer, regista dei primi due film del franchise, è stato dietro la macchina da presa anche per questo nuovo corso (nel caso di X-Men: l'inizio solo come produttore), salvo poi cedere completamente le redini a Simon Kinberg per il capitolo conclusivo, X-Men: Dark Phoenix.

Il franchise cinematografico degli X-Men, avviato nell'estate del 2000, è durato esattamente due decenni: l'ultimo film, lo spin-off The New Mutants, è arrivato nelle sale a fine agosto 2020. Ora, con la 20th Century Fox che fa parte della Disney, i diritti sono nuovamente in mano alla Marvel, e nel 2019 Kevin Feige ha confermato che i mutanti fanno parte dei piani per le prossime Fasi del Marvel Cinematic Universe.