Wonka di Timothée Chalamet debutta al box office USA con 39 milioni

La vetta del box office americano del weekend prenatalizio è di Wonka, musical natalizio per eccellenza diretto da Paul King che vede Timothée Chalamet misurarsi con la versione giovane del celebre cioccolataio di Roald Dahl. Il film apre con 39 milioni di dollari raccolti in 4.203 sale e segna una solida media per sala di 9.279 dollari, cifre destinate ad aumentare per coprire i 125 milioni di budget per la visionaria pellicola. La buona notizia per la Warner Bros. è che le uscite di dicembre raramente generano grandi fine settimana di apertura, anche se Wonka dovrà respingere la concorrenza di uscite quali il cartoon Universal/Illumination Prendi il volo, il musical Il colore viola" e il sequel DC Aquaman e il regno perduto. Qui la nostra recensione di Wonka.

In calo gli incassi degli altri titoli in attesa delle uscite natalizie. Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente conserva il secondo posto e incassa altri 5,8 milioni che lo portano a superare i 145 milioni totali in quattro settimane. Un buon risultato per l'avventura che promuove l'erede di Jennifer Lawrence, la latina Rachel Zegler, come rivela la nostra recensione di Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente.

Dopo un debutto record, il nuovo film di Hayao Miyazaki, Il ragazzo e l'airone, scende al terzo posto aggiungendo agli incassi altri 5,1 milioni che lo portano a un totale di 23,1 milioni. Al botteghino globale l'anime ha già superato i 100 milioni. Come rivela la nostra recensione de Il ragazzo e l'airone, il film del maestro dell'animazione giapponese è una fantastica storia di formazione che segna l'inaspettato ritorno di Miyazaki sugli schermi dopo un'assenza di oltre un decennio e dopo il ritiro, annunciato nel 2013.

Un altro titolo giapponese al quarto posto: si tratta di Godzilla Minus One, monster movie dedicato alla celebre creatura post-atomica che incassa altri 4,8 milioni per un totale di 34,2 milioni, diventando il live-action giapponese con il maggior incasso uscito in Nord America. Toho International sostiene il film, che ha già superato la distribuzione nelle sale della più recente uscita americana del distributore, Shin Godzilla del 2016. Qui la nostra recensione di Godzilla Minus One.

Quinto posto per Trolls 3 - Tutti Insieme. La terza avventura canora dei simpaticissimi omini colorati creati da DreamWorks incassa altri 4 milioni arrivando a 88,6 milioni complessivi. Ottimo risultato per un franchise che continua a conquistare grandi e piccini, come conferma la nostra recensione di Trolls 3 - Tutti insieme.