Willy Wonka, polizia interrompe evento a tema 'Bambini in lacrime, sembra un laboratorio di metanfetamina'

Un evento immersivo a tema Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato tenutosi a Glasgow si è rivelato talmente brutto da far piangere i bambini e spingere chi aveva pagato il biglietto a far intervenire la polizia per porre fine allo scempio.

L'evento Willy's Chocolate Experience, che avrebbe dovuto attingere alle atmosfere del classico di Roald Dahl e ai suoi adattamenti, è stato realizzato senza il benestare di Warner Bros. sfruttando la scia del rinnovato interesse nel cult grazie al nuovo adattamento, Wonka, che si è rivelato campione di incassi a Natale. Così molti biglietti sonp stati venduti per l'evento di Glasgow, che costava ben 44 sterline, e prometteva di accompagnare i partecipanti "nella stravagante Willy's Chocolate Experience, un luogo dove i sogni di cioccolato diventano realtà e dove poter intraprendere un viaggio pieno di meravigliose creazioni e incantevoli sorprese ad ogni angolo!"

Come dimostrano le foto dei partecipanti che hanno invaso X, la realtà appariva ben diversa e la ricostruzione degli ambienti era "talmente brutta da essere paragonata addirittura a un laboratorio di metanfetanime".

Le immagini AI usate per promuovere l'evento promettevano ben altro

Wonka: una foto del film

Per promuovere l'evento a tema Willy Wonka erano state utilizzate immagini generate dall'intelligenza artificiale che mostravano un mondo fantastico ricoperto di creazioni di caramelle colorate. Ciò ha portato il pubblico a credere che l'evento sarebbe stato di altissima qualità, talmente coinvolgente da far sentire i fan di Wonka come se fossero entrati in una terra magica e fantastica. Da allora le immagini e le riprese video dell'evento sono diventate virali, rivelando che in realtà l'evento ha avuto luogo in un magazzino vuoto con qualche decorazione scadente sparsa qua e là. Secondo quanto riferito, i partecipanti sono rimasti talmente delusi da sentirsi truffati tanto da chiamare la polizia. Sembra che i bambini presenti fossero in lacrime.

Gli organizzatori dell'evento hanno concesso rimborsi spiegando che avevano piani ben più ambiziosi più grandi per la ricostruzione che hanno vacillato a causa di cambiamenti non specificati dietro le quinte avvenuti poco prima. Avrebbero dichiarato al Guardian: "Sfortunatamente, all'ultimo minuto abbiamo riscontrato problemi in molte aree del nostro evento e abbiamo fatto del nostro meglio per continuare e andare avanti, ma ora ci rendiamo conto che probabilmente avremmo dovuto annullare tutto questa mattina."