Willy Wonka: la catastrofica Wonka Esperience interrotta dalla polizia diventa un film horror

La notizia della Willy Wonka Experience di Glasgow finita a rotoli dopo l'arrivo della polizia, chiamata da alcuni partecipanti insoddisfatti della qualità dell'evento "da incubo" ha tenuto banco sui media per giorni. Adesso la compagnia scozzese Kaledonia Pictures ha colpito la palla al balzo annunciando l'arrivo di un film horror ispirato alla vera storia, intitolato The Unknown.

La storia della terribile "Willy Wonka Experience", che ha fatto piangere i bambini da quanto era brutta, è divenuta rapidamente virale. Dopo aver venduto biglietti a caro prezzo promettendo un'immersione unica e fantastica nell'universo di Willy Wonka grazie a una promozione a colpi di immagini generate dall'IA, la pochezza delle ricostruzioni e la tristezza degli ambienti di fronte a cui si è trovato l'ignaro pubblico di Glasgow hanno fatto pensare a un'atmosfera da film horror. Detto fatto.

Il titolo del film horror in arrivo trae spunto proprio da uno dei figuranti della Willy Wonka Experience, ribattezzato dal pubblico del web The Unknown perché indossa una maschera argentea che nulla ha a che vedere con i film di Willy Wonka. Il personaggio in questione, che ha terrorizzato i bambini durante l'evento di cui sopra e che è diventato rapidamente uno dei preferiti dei fan online, avrebbe fornito l'ispirazione per l'horror in arrivo nelle sale a fine 2024.

Gli orrori di Wonka

Kaledonia Pictures anticipa a Bloody Disgusting: "Il film, pronto per la produzione e l'uscita alla fine del 2024, segue un famoso illustratore e sua moglie che sono perseguitati dalla tragica morte del figlio Charlie. Nel disperato tentativo di sfuggire al dolore, la coppia si reca nelle remote Highlands scozzesi, dove li attende un male inconoscibile. Siamo entusiasti di iniziare la produzione e non vediamo l'ora di condividere di più con voi nuove informazioni il prima possibile. In realtà siamo solo a poche miglia dall'evento, quindi è abbastanza surreale vedere Glasgow su tutti i social media, in tutto il mondo".