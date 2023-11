Wonka: incassi massicci al botteghino secondo le prime previsioni

Per il film Wonka, che vede come protagonista Timothee Chalamet, le ultime proiezioni fanno presagire ottimi incassi che aumenteranno durante le vacanze di Natale.

Secondo le ultime proiezioni al botteghino, Wonka è destinato ad avere un debutto di 35-40 milioni di dollari a partire dalla data di uscita del 15 dicembre nelle sale statunitensi. Il margine di crescita del pubblico e degli incassi sarebbe destinato ad aumentare nel secondo fine settimana di uscita del film, che coincide con le festività natalizie.

Le prime stime rivelano che Wonka, il prequel di La fabbrica di cioccolato, sta ottenendo un grande successo tra le donne sia sotto che sopra i 25 anni. Inoltre la conoscenza per passaparola sta ottenendo un risultato altrettanto positivo tra il pubblico femminile, e leggermente superiore ai sondaggi precedenti all'uscita del film di Super Mario Bros. Il Film e molto più alto di altri grandi film per famiglie in uscita durante le festività natalizie come Trolls 3 - Tutti Insieme (2023).

Wonka, il regista elogia le doti di Timothy Chalamet: "Mi ha ricordato Bing Crosby"

Le altre uscite e la concorrenza

Wonka si troverà a fronteggiare la concorrenza di altre uscite natalizie del 2023, periodo che vanta una programmazione ricca di titoli per famiglie e di candidati agli Oscar. Tra questi Aquaman e il Regno Perduto, sequel incentrato sul Protettore degli oceani e Prendi il volo, il prossimo film d'animazione della Universal Pictures che debutterà al cinema poco prima di Natale.

I cinefili attratti da grandi attori o registi potranno scegliere tra Napoleon diretto da Ridley Scott e con protagonista Joaquin Phoenix o Ferrari di Michael Mann con Adam Driver, mentre la stessa Warner Bros. si rivolgerà a un'altra fascia demografica con il suo remake dell'amato classico Il colore viola.

Wonka, attore affetto da nanismo si scaglia contro l'Umpa Lumpa di Hugh Grant: "Che diavolo gli hanno fatto?"

Wonka: Timothée Chalamet e Hugh Grant in una foto del film

Detto questo, Wonka ha tutti gli elementi per attrarre lo stesso pubblico femminile che ha già reso Barbie uno tra i maggiori successi al botteghino del 2023, insieme a e The Eras Tour di Taylor Swift, il film-concerto che ha incassato di più nella storia.

Se non per il soggetto, il potere delle star di Timothée Chalamet è abbastanza forte da competere con tutti gli altri film citati. La versione di Tim Burton e Johnny Depp di La fabbrica di cioccolato, invece, ha aperto con 56,1 milioni di dollari in patria in occasione della sua uscita nel 2005.