Taylor Swift: The Eras Tour è il film-concerto che ha incassato di più, ma l'esperienza di visione è orribile

Incassi record perTaylor Swift: The Eras Tour, ma molti spettatori hanno espresso disappunto per il comportamento del pubblico del film-concerto.

Nel weekend di apertura, Taylor Swift: The Eras Tour ha infranto ogni record diventando il film-concerto che ha incassato di più nella storia con circa 96 milioni di dollari al botteghino nordamericano, a cui vanno aggiunti altri 30 milioni dai mercati esteri portandolo a superare i 126 milioni globali. Ma non tutti gli spettatori sono rimasti soddisfatti, c'è chi ha parlato addirittura di "esperienza cinematografica orribile" per via del comportamento dei fan della diva del pop.

Taylor Swift: The Eras Tour è diventato il film-concerto con i maggiori incassi di sempre nel primo fine settimana, superando i 73 milioni di dollari totali del film Justin Bieber: Never Say Never, uscito nel 2011 e che in precedenza deteneva il record.

This Is It di Michael Jackson ha incassato 72 milioni di dollari dopo la sua uscita nel 2009, seguito dal film Hannah Montana e Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert, che ha incassato 65 milioni di dollari nel 2008.

I fan di Taylor Swift rovinano la visione agli altri spettatori

Ad alimentare, però, il dibattito sui social media sono le lamentele degli spettatori che puntato il dito contro il comportamento dei fan di Taylor Swift. Un video condiviso su Twitter mostra i fan in piedi, che cantano, accendono le torce dei cellulati, agitano le braccia e ballano coprendo la voce della cantante mentre esegue Marjorie.

"Sono alla peggiore proiezione di sempre", scrive un utente. "Non riesco nemmeno a sentire Taylor."

Un altro utente confessa di aver avuto problemi a sentire Taylor Swift durante la proiezione a cui ha partecipato, aggiungendo: "Le persone erano così irrispettose, alcune in realtà sono state cacciate dalla sala perché erano così scortesi. Hanno rovinato l'esperienza di molti spettatori".

C'è chi mette in guardia i potenziali spettatori su ciò che li aspetta: "Perché come esperienza cinematografica è orribile. Aspettatevi gente che balla, si alza in ​​piedi sulle sedie, urla e canta a squarciagola. Questo film lo ha fatto per i suoi fan più accaniti".

In una precedente dichiarazione riguardante le linee guida per la partecipazione, perfino la catena di AMC Theatres ha messo le mani avanti osservando: "Incoraggiamo a ballare e cantare durante questo evento cinematografico-concerto, ma per favore non ballare sulle nostre sedie e non impedite ad altri ospiti di guardare, camminare in sicurezza o uscire dall'auditorium".