Wonka, il regista elogia le doti di Timothy Chalamet: 'Mi ha ricordato Bing Crosby'

Mancano pochi mesi all'uscita nelle sale di Wonka, il film prequel de La fabbrica di cioccolato, e in una nuova intervista il regista Paul King ha elogiato particolarmente le doti canore del suo protagonista, Timothée Chalamet.

King ha elogiato la voce di Chalamet, che a parer suo è stata in grado di bilanciare i diversi toni richiesti dal film. Su queste pagine potete recuperare il primo trailer di Wonka.

"Chalamet ha una voce bellissima", ha dichiarato King. "La persona che mi ha ricordato è Bing Crosby. Ha un'ampia gamma, perché passa da un paio di cose più grandi, tipo showtopper, a momenti di vera e pura emozione e può fare tutto... Dopo aver detto questo sembrerò un fan impazzito".

"Gli Umpalumpa cantano molto nel libro, e Roald Dahl usa sempre la poesia", ha detto King a proposito del fatto se Wonka sia o meno un musical. "Ma non volevo che diventasse solo un musical in cui le persone cantano dialoghi tra loro senza una ragione precisa. Mi ha dato l'idea di essere più un film con canzoni che un musical".

Wonka vede anche la partecipazione di Olivia Colman (The Favourite, The Crown), Rowan Atkinson (Mr. Bean, Love, Actually), Sally Hawkins (The Shape of Water), Keegan Michael Key (The Prom, Schmigadoon! ), Mathew Baynton (Ghosts), Jim Carter (Downton Abbey), Rich Fulcher (Marriage Story), Paterson Joseph (Noughts + Crosses), Calah Lane (The Day Shall Come), Colin O'Brien (The Mothership), Natasha Rothwell (White Lotus), Rakhee Thakrar (Sex Education) ed Ellie White (The Other One).

King ritrova anche a molte delle sue star di Paddington, tra cui Hugh Grant, Tom Davis, Simon Farnaby, Kobna Holdbrook-Smith e Matt Lucas. David Heyman (Harry Potter, Once Upon a Time in Hollywood) produce insieme a Luke Kelly (Le streghe) e Alexandra Derbyshire (Jurassic World: Dominion).