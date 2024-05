Wonka: Netflix al lavoro su un reality show ispirato alla Fabbrica di Cioccolato

Il successo mondiale di Wonka, con Timothée Chalamet, arrivato a incassare oltre 600 milioni di dollari, non è passato inosservato, tanto che Netflix ha deciso di puntare sul format per lo sviluppo di un nuovo reality show ispirato a La fabbrica di cioccolato.

La nuova produzione è resa possibile dal fatto che Netflix da qualche anno detiene i diritti di sfruttamento di buona parte delle opere dello scrittore Roald Dahl, che ha scritto La fabbrica di cioccolato nel 1964. Il progetto è l'ultimo esempio di una tendenza in crescita nel mercato degli unscripted negli Stati Uniti: gli show sul modello Bake-Off.

Secondo quanto appreso da Deadline, Netflix avrebbe contattato diverse società di produzione, tra cui Fremantle, produttrice di American Idol, Wall to Wall, la società di produzione britannica che ha realizzato Who Do You Think You Are?, Nobody's Hero, la società di produzione che ha realizzato _Bullsht: The Game Show_ e Snack vs. Chef di Netflix, e The Garden, che era una delle società dietro la realizzazione e il successo di Squid Game: La Sfida*.

Wonka: una barretta di cioccolato Wonka

Warner Bros. Discovery, che gestisce anche una serie di divisioni statunitensi per show simili come Warner Horizon, sarà coinvolta in qualche modo anche se Wall to Wall non dovesse aggiudicarsi la serie, dati i suoi legami con i film. Sebbene al momento non vi sia alcun accordo tra la società gestita da David Zaslav e Netflix, se la serie dovesse utilizzare spezzoni di film, potrebbe collaborare con lo studio, ad esempio.

Ma non si tratta solo di Netflix: anche diversi streamer rivali, reti broadcast e studios stanno seguendo la strada degli show Bake-Off. I produttori affermano di essere sempre più propensi a partecipare a un bake off di un network, piuttosto che di uno studio, perché le possibilità di ottenere il via libera sono più alte, anche se non sono entusiasti di questa tendenza.

Wonka, il regista ha preso 23 chili mangiando cioccolato: "È un miracolo che Chalamet sia rimasto così magro"

Un produttore, ad esempio, ha dichiarato che si tratta di un "segno dei tempi". "Si può arrivare con un mucchio di grandi idee e spendere 50.000 dollari prima ancora di ottenere una risposta, che potrebbe rivelarsi un no".